https://sputnik-georgia.ru/20211128/kovid-statistika-v-gruzii-situatsiya-s-koronavirusom-ostaetsya-trevozhnoy-262425824.html
Ковид-статистика в Грузии: ситуация с коронавирусом остается тревожной
Ковид-статистика в Грузии: ситуация с коронавирусом остается тревожной
На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T18:02+0400
2021-11-28T18:02+0400
2021-11-28T18:02+0400
общество
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 994 285 человек, что составляет 34,8% взрослого населения, данные на 28 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 28 ноября было сделано 2 152 380 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 144 894 человека, что составляет 40,3% взрослого населения.За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 333 случая инфицирования COVID-19.В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 649 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 167 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 41 269 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 42 112.За последние сутки в Грузии скончались 56 пациентов. Общее количество умерших составляет 11 927 человек из 838 639 официально зарегистрированных случаев.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 5 052 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 779 510. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Ковид-статистика в Грузии: ситуация с коронавирусом остается тревожной
На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik.
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 994 285 человек, что составляет 34,8% взрослого населения, данные на 28 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья
(NCDC).
По данным Центра, всего к 28 ноября было сделано 2 152 380 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 144 894 человека, что составляет 40,3% взрослого населения.
В Грузии за последние сутки сделан 36 951 тест на коронавирус: 17 772 – на антиген, 19 179 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 27 ноября, составляет 9.02%, за две недели – 8.98%, за семь дней – 8.94%.
За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 333 случая инфицирования COVID-19.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 649 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 167 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 41 269 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 42 112.
За последние сутки в Грузии скончались 56 пациентов. Общее количество умерших составляет 11 927 человек из 838 639 официально зарегистрированных случаев.
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 5 052 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 779 510.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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