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Ковид-статистика в Грузии: ситуация с коронавирусом остается тревожной
Ковид-статистика в Грузии: ситуация с коронавирусом остается тревожной
На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T18:02+0400
2021-11-28T18:02+0400
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вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 994 285 человек, что составляет 34,8% взрослого населения, данные на 28 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 28 ноября было сделано 2 152 380 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 144 894 человека, что составляет 40,3% взрослого населения.За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 333 случая инфицирования COVID-19.В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 649 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 167 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 41 269 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 42 112.За последние сутки в Грузии скончались 56 пациентов. Общее количество умерших составляет 11 927 человек из 838 639 официально зарегистрированных случаев.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 5 052 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 779 510. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: ситуация с коронавирусом остается тревожной

18:02 28.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 994 285 человек, что составляет 34,8% взрослого населения, данные на 28 ноября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
По данным Центра, всего к 28 ноября было сделано 2 152 380 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 144 894 человека, что составляет 40,3% взрослого населения.

В Грузии за последние сутки сделан 36 951 тест на коронавирус: 17 772 – на антиген, 19 179 – ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 27 ноября, составляет 9.02%, за две недели – 8.98%, за семь дней – 8.94%.

За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 333 случая инфицирования COVID-19.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 333
Имерети 617
Самегрело - Земо Сванети 302
Шида Картли 254
Квемо Картли 202
Кахети 178
Самцхе-Джавахети 142
Аджария 116
Гурия 100
Мцхета-Мтианети 64
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 25
На данный момент в Грузии 47 176 активных случаев заболевания, из них 6 533 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 649 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 167 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 41 269 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 42 112.
За последние сутки в Грузии скончались 56 пациентов. Общее количество умерших составляет 11 927 человек из 838 639 официально зарегистрированных случаев.
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 5 052 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 779 510.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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