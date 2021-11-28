https://sputnik-georgia.ru/20211128/krovavoe-dtp-v-dmanisi---pogibli-chetyre-chlena-odnoy-semi-262428874.html

Кровавое ДТП в Дманиси - погибли четыре члена одной семьи

Кровавое ДТП в Дманиси - погибли четыре члена одной семьи

Погибли пассажиры и водитель легкового автомобиля, все они являются членами одно семьи - отец, сын, невестка и внук 28.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на трассе Казрети-Дманиси (Восточная Грузия) на месте погибли четыре человека, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.На месте работают спасатели и полиция. Детали и причины ДТП будут озвучены позже.По данным СМИ, погибли пассажиры и водитель легкового автомобиля. Все они являются членами одно семьи - отец, сын, невестка и внук.Сообщается, что погибшие являются жителями села Сапарло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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