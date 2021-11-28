https://sputnik-georgia.ru/20211128/ot-gruzinskogo-tv-potrebovali-osveschat-protesty-protiv-kovid-ogranicheniy---video-262430246.html

От грузинского ТВ потребовали освещать протесты против ковид-ограничений - видео

От грузинского ТВ потребовали освещать протесты против ковид-ограничений - видео

Участники акции протеста против ковид-ограничений в Грузии вечером в воскресенье собрались у здания Общественного телевидения страны. Смотрите в видео, как там... 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T22:32+0400

2021-11-28T22:32+0400

2021-11-28T22:32+0400

видео

мультимедиа

общественный вещатель грузии (овг)

акции протеста

видео-новости из грузии

ограничения из-за коронавируса

ковид-паспорт

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Участники акции предъявили Общественному вещателю Грузии ультиматум - или они начнут освещать позицию тех, кто выступает против ковид-запретов и ограничений, либо через неделю протест снова будет продолжен. Однако в какой форме - противникам ковид-запретов еще предстоит решить, но они хотят заблокировать здание ОВГ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Участники акции у телевидения ранее, в воскресенье днем, провели шествие по проспекту Руставели под лозунгом "Нет ковид-террору!" и митинг у здания парламента страны. Они выступили против ковид-запретов и против введения с 1 декабря в Грузии "зеленых паспортов" для тех, кто прошел полный курс вакцинации или же переболел COVID-19. Большинство участников акции были без масок.Для стимуляции процесса вакцинации Межведомственный координационный совет страны принял решение с 1 декабря ввести в Грузии систему ковид-паспортов. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.Жертвами пандемии коронавируса в Грузии ежедневно становятся 50-60 человек. Общее число умерших приблизилось к 12 тысячам. На этом фоне слабыми темпами идет процесс массовой вакцинации. Общее число граждан, прошедших полный курс вакцинации, пока не достигло 35% взрослого населения страны.

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