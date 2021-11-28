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Парламентские выборы завершились в Кыргызстане

Парламентские выборы завершились в Кыргызстане

По предварительным результатам выборов лидируют три провластные партии 28.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Согласно предварительным данным с 93% участков, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент Кыргызстана преодолевают шесть партий, сообщил ЦИК республики.Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн, на первые три места в настоящее время вышли провластные партии - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан") с 16,85%, "Ишеним" ("Вера") с 13,5% и "Ынтымак" ("Гармония") с 10,81%. Следом идут две оппозиционные партии: "Альянс", набравший 8,23%^ и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,64%. Замыкает шестерку малоизвестная партия "Ыйман Нуру" ("Луч веры").Выборы в седьмой созыв парламента Кыргызстана впервые прошли по смешанной системе. За 54 мандата боролись кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Предварительные итоги выборов с автоматических считывающих урн станут известны уже в течение нескольких часов после окончания голосования. Но окончательные итоги ЦИК озвучит только после ручного подсчета голосов.Прошедшие выборы - это вторая попытка избрать седьмой созыв киргизского парламента. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://sputnik-georgia.ru/20201015/Prezident-Kyrgyzstana-ushel-v-otstavku-249714531.html

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