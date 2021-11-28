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Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи
В Сочи прошли переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Смотрите в видео кадры этой встречи и что обсуждали лидеры трех стран 28.11.2021, Sputnik Грузия
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россия
азербайджан
владимир путин
армения
ильхам алиев
сочи
карабахский конфликт
никол пашинян
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Встреча лидеров России, Азербайджана и Армении была приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи? Что обсудят стороны? И каких договоренностей достигнут по Карабаху? Смотрите об этом в видео.
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россия, азербайджан, владимир путин, армения, ильхам алиев, сочи, карабахский конфликт, никол пашинян, видео

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи

10:10 28.11.2021 (обновлено: 19:12 28.11.2021)
© video: Sputnik
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В Сочи прошли переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Смотрите в видео кадры этой встречи и что обсуждали лидеры трех стран
Встреча лидеров России, Азербайджана и Армении была приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи? Что обсудят стороны? И каких договоренностей достигнут по Карабаху? Смотрите об этом в видео.
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