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Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи
В Сочи прошли переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Смотрите в видео кадры этой встречи и что обсуждали лидеры трех стран 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T10:10+0400
2021-11-28T10:10+0400
2021-11-28T19:12+0400
россия
азербайджан
владимир путин
армения
ильхам алиев
сочи
карабахский конфликт
никол пашинян
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Встреча лидеров России, Азербайджана и Армении была приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи? Что обсудят стороны? И каких договоренностей достигнут по Карабаху? Смотрите об этом в видео.
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россия, азербайджан, владимир путин, армения, ильхам алиев, сочи, карабахский конфликт, никол пашинян, видео
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи
10:10 28.11.2021 (обновлено: 19:12 28.11.2021)
В Сочи прошли переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Смотрите в видео кадры этой встречи и что обсуждали лидеры трех стран
Встреча лидеров России, Азербайджана и Армении была приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи? Что обсудят стороны? И каких договоренностей достигнут по Карабаху? Смотрите об этом в видео.