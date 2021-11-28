https://sputnik-georgia.ru/20211128/peregovory-putina-alieva-i-pashinyana-video-vstrechi-262427608.html

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: видео встречи

В Сочи прошли переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Смотрите в видео кадры этой встречи и что обсуждали лидеры трех стран 28.11.2021, Sputnik Грузия

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россия

азербайджан

владимир путин

армения

ильхам алиев

сочи

карабахский конфликт

никол пашинян

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Встреча лидеров России, Азербайджана и Армении была приурочена к годовщине подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи? Что обсудят стороны? И каких договоренностей достигнут по Карабаху? Смотрите об этом в видео.

азербайджан

армения

сочи

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россия, азербайджан, владимир путин, армения, ильхам алиев, сочи, карабахский конфликт, никол пашинян, видео