https://sputnik-georgia.ru/20211128/press-konferentsiya-politicheskiy-krizis-v-gruzii---dogovoryatsya-li-vlasti-i-oppozitsiya-262426125.html
Пресс-конференция: Политический кризис в Грузии - договорятся ли власти и оппозиция
Пресс-конференция: Политический кризис в Грузии - договорятся ли власти и оппозиция
Пресс-конференция на тему "Политический кризис в Грузии - договорятся ли власти и оппозиция" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T17:07+0400
2021-11-28T17:07+0400
2021-11-28T17:07+0400
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Следующие парламентские выборы должны пройти в стране в 2024 году. Оппозиция настаивает на досрочных парламентских выборах, многие депутаты отказались от мандатов, в Тбилиси и регионах проходят многочисленные акции протеста.Как будет развиваться политическая ситуация в Грузии? Будет ли нормально функционировать парламент? Как предстоит работать органам местной власти, где во многих городах правящая партия и оппозиция получили примерно одинаковое количество мест в совещательных органах (сакребуло)? Как влияет на политическую ситуацию фактор Саакашвили?Участники пресс-конференции:- доктор политических наук, профессор Тамар КИКНАДЗЕ;- публицист, автор работ на тему информационной политики Байя АМАШУКЕЛИ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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политика, анонсы , новости, грузия
Пресс-конференция: Политический кризис в Грузии - договорятся ли власти и оппозиция
Пресс-конференция на тему "Политический кризис в Грузии - договорятся ли власти и оппозиция" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 29 ноября, в 15:30
Следующие парламентские выборы должны пройти в стране в 2024 году. Оппозиция настаивает на досрочных парламентских выборах, многие депутаты отказались от мандатов, в Тбилиси и регионах проходят многочисленные акции протеста.
Как будет развиваться политическая ситуация в Грузии? Будет ли нормально функционировать парламент? Как предстоит работать органам местной власти, где во многих городах правящая партия и оппозиция получили примерно одинаковое количество мест в совещательных органах (сакребуло)? Как влияет на политическую ситуацию фактор Саакашвили?
Участники пресс-конференции:
- доктор политических наук, профессор Тамар КИКНАДЗЕ;
- публицист, автор работ на тему информационной политики Байя АМАШУКЕЛИ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.