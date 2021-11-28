https://sputnik-georgia.ru/20211128/protesty-protiv-kovid-ogranicheniy-aktsii-proshli-v-dvukh-gorodakh-gruzii---video-262427471.html

Протесты против ковид-ограничений: акции прошли в двух городах Грузии - видео

Протесты против ковид-ограничений: акции прошли в двух городах Грузии - видео

В Тбилиси и Кутаиси в воскресенье прошли акции протеста против ковид-ограничений. Участие в них приняли сотни человек. Большинство из них были без масок. Как... 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T19:03+0400

2021-11-28T19:03+0400

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ковид-паспорт

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В Тбилиси на площади Республики в воскресенье днем собралось несколько сотен жителей города под лозунгом "Нет ковид-террору!" Они также выступали против введения в Грузии системы ковид-паспортов с 1 декабря. Затем протестующие прошли шествием по проспекту Руставели к зданию парламента Грузии, где провели митинг. После они направились к зданию Общественного вещателя Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В Кутаиси на акции собралось до 100 человек. Проведя в центре города на главной площади митинг, они прошли шествием по центральным улицам города, неся в руках плакаты и транспаранты. Затем участники протестной акции разошлись. Все прошло без каких-либо происшествий.Для стимуляции процесса вакцинации Межведомственный координационный совет принял решение с 1 декабря ввести в Грузии систему ковид-паспортов. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.Жертвами пандемии коронавируса в Грузии ежедневно становятся 50-60 человек. Общее число умерших приблизилось к 12 тысячам. На этом фоне слабыми темпами идет процесс массовой вакцинации. Вместо необходимых 20-25 тысяч прививок, ежедневно медики регистрируют лишь по 5-6 тысяч вакцинированных. Общее число граждан, прошедших полный курс вакцинации, пока не достигло 35% взрослого населения страны.

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