https://sputnik-georgia.ru/20211128/rubin---dinamo-moskva-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262419151.html

"Рубин" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Рубин" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч чемпионата России по футболу между клубами "Рубин" и "Динамо" Москва 28.11.2021, Sputnik Грузия

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Первую половину чемпионата России казанский "Рубин" завершил в середине турнирной таблице на восьмом месте. "Динамо" - на втором, всего в четырех очках от лидирующего "Зенита".В последних пяти матчах первого круга "Рубин" потерпел всего одно поражение (при двух победах и двух ничьих). Но поражение от "Ростова" со счетом 1:5 оказалось достаточно чувствительным. Правда, подопечные Леонида Слуцкого не пали духом и в минувшие выходные достаточно неожиданно обыграли на выезде "Сочи" (2:1)."Барсы" весь матч имели подавляющее преимущество, но на 81 минуте не уследили за Дрейером, чей сольный проход завершился мощным ударом под перекладину.Пару недель назад "динамовцы" тоже ощутили на себе, что значит пропускать много. Выезд в Петербург закончился разгромом от "Зенита" (1:4). Но "бело-голубые" качественно реабилитировались. Сначала команда Сандро Шварца с минимальным счетом обыграла "Краснодар" (1:0), после чего порезвилась в игре против тульского "Арсенала" (5:1).Несмотря на то, что "Рубин" потихоньку начинает преодолевать кризис и играет дома, букмекеры не очень верят в казанский клуб. На его победу можно поставить с коэффициентом 3,55 (против 2,11 у "Динамо"). Тем более что в первом круге столичный клуб победил без проблем 2:0.У обоих соперников есть проблемы с составом. У "Рубина" точно не сыграют Деспотович (травма) и Абильдгор (дисквалификация). Помимо этого под вопросом находятся Игнатьев и Самошников. Что касается "Динамо", то не совсем здоровы Тюкавин и Макаров. Их потеря значительно ослабит атакующий потенциал "бело-голубых".Мне кажется, что игра получится достаточно осторожной. Бежать вперед "шашки наголо" вряд ли кто захочет. Для "Рубина" важно уйти на зимнюю паузу без очередной проигрышной серии, а "Динамо", если совсем сильно будет оголять тылы, рискует нарваться на контратаки в исполнении Кварацхелия и Хван Им Бона. Но это совершенно не означает, что забитых мячей мы с вами не увидим. Просто их будет немного – два или три.Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.

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