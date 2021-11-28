https://sputnik-georgia.ru/20211128/ufa---spartak-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262429662.html

"Уфа" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Уфа" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Уфа" и "Спартак" 28.11.2021, Sputnik Грузия

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На минувшей неделе московский "Спартак" в очередной раз удивил своих болельщиков, во второй раз обыграв итальянский "Наполи" в Лиге Европы УЕФА. На сей раз дома. Дубль Соболева позволил "красно-белым" победить 2:1 и подняться на второе место в группе "С". Теперь "Спартаку" нужно подумать и о национальном первенстве, где команда все еще находится в нижней части турнирной таблицы.В РПЛ "Спартак" не может победить уже четыре матча подряд – три ничьи и одно сокрушительное поражение от "Зенита" (1:7). При этом нельзя утверждать, что на эмоциональном подъеме после победы над "Наполи" столичный клуб "разорвет" "Уфу" в предстоящей игре.Во-первых, матч против итальянцев отнял много сил, а у "Спартака" есть 11 игроков основного состава, но практически некому выходить на замену. Во-вторых, матч против "Уфы" пройдет на искусственном газоне, в холодную погоду, да еще и против соперника, который показывает очень неплохой футбол в последнее время.В турнирной таблице "Уфа" находится ниже "Спартака", но башкирский клуб не проигрывает уже пять матчей подряд – четыре ничьи при одной победе. Алексей Стукалов перестраивает команду, и "горожане" перестали играть исключительно от обороны. Чего только стоят 13 голов Хамида Агаларова, являющегося лучшим бомбардиром РПЛ.Стоит также отметить, что "Уфа" очень неудобный соперник для "Спартака". В пяти последних матчах "красно-белые" победили только раз, при двух поражениях и двух ничьих. И все же в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу "Спартака" можно поставить с коэффициентом 2,1 (против 3,65 у хозяев). Лично мне кажется, что в данном случае, возможности "народной команды" слегка переоценены. Не успеет "Спартак" восстановиться в полной мере после игры с "Наполи", и хозяева сумеют зацепиться за очки.Ставка: "Уфа" не проиграет за 1,79.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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