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Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии
Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии
Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в одном километре от города Они 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T10:16+0400
2021-11-28T10:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Западной Грузии в 09:54 по тбилисскому времени в 230 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился вблизи курорта Сортуани в одном километре северо-западнее города Они на глубине 10 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии
10:16 28.11.2021 (обновлено: 10:28 28.11.2021)
Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в одном километре от города Они
ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Западной Грузии в 09:54 по тбилисскому времени в 230 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился вблизи курорта Сортуани в одном километре северо-западнее города Они на глубине 10 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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