https://sputnik-georgia.ru/20211128/zemletryasenie-proizoshlo-na-kurorte-v-zapadnoy-gruzii-262421477.html

Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии

Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии

Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в одном километре от города Они 28.11.2021, Sputnik Грузия

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центр сейсмического мониторинга

рача

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Западной Грузии в 09:54 по тбилисскому времени в 230 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился вблизи курорта Сортуани в одном километре северо-западнее города Они на глубине 10 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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