Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов
© photo: Sputnik / StringerАкция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции в Тбилиси от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Несколько сот жителей Тбилиси собрались в воскресенье на акцию протеста - "нет ковид-террору", против введения в стране системы ковид-паспортов с 1 декабря, сообщает корр Sputnik с места событий.
Для стимуляции процесса вакцинации Межведомственный координационный совет принял решение с 1 декабря ввести в стране систему ковид-паспортов. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.
© photo: Sputnik / StringerАкция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Собравшиеся на площади Республики в Тбилиси держат в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации".
"Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор", - говорят собравшиеся.
Большинство собравшихся пришли на акцию без масок. Не соблюдается и социальная дистанция.
© photo: Sputnik / StringerАкция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента.
Параллельно с Тбилиси акция протеста антиваксеров прошла и в Кутаиси (Имерети).
© photo: Sputnik / StringerАкция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Жертвами пандемии коронавируса в Грузии ежедневно становятся 50-60 человек. Общее число умерших приблизилось к 12 тысячам. На этом фоне слабыми темпами идет процесс массовой вакцинации. Вместо необходимых 20-25 тысяч прививок, ежедневно медики регистрируют лишь по 5-6 тысяч вакцинированных. Общее число граждан прошедших полный курс вакцинации пока не достигло 35% взрослого населения страны.
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