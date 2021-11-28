Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211128/zhiteli-tbilisi-i-kutaisi-vystupayut-protiv-vvedeniya-sistemy-kovid-pasportov-262425302.html
Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов
Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов
Участники акции в Тбилиси от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T16:29+0400
2021-11-28T16:29+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
кутаиси
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1c/262424693_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d02d9b385180e35d7d76f278bf25ea9d.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Несколько сот жителей Тбилиси собрались в воскресенье на акцию протеста - "нет ковид-террору", против введения в стране системы ковид-паспортов с 1 декабря, сообщает корр Sputnik с места событий.Для стимуляции процесса вакцинации Межведомственный координационный совет принял решение с 1 декабря ввести в стране систему ковид-паспортов. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.Собравшиеся на площади Республики в Тбилиси держат в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации"."Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор", - говорят собравшиеся.Большинство собравшихся пришли на акцию без масок. Не соблюдается и социальная дистанция.Участники акции от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента.Параллельно с Тбилиси акция протеста антиваксеров прошла и в Кутаиси (Имерети).Жертвами пандемии коронавируса в Грузии ежедневно становятся 50-60 человек. Общее число умерших приблизилось к 12 тысячам. На этом фоне слабыми темпами идет процесс массовой вакцинации. Вместо необходимых 20-25 тысяч прививок, ежедневно медики регистрируют лишь по 5-6 тысяч вакцинированных. Общее число граждан прошедших полный курс вакцинации пока не достигло 35% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1c/262424693_38:100:1185:960_1920x0_80_0_0_f59259dced564694972e996a46a27256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, кутаиси, коронавирус covid-19

Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов

16:29 28.11.2021
© photo: Sputnik / StringerАкция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Участники акции в Тбилиси от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Несколько сот жителей Тбилиси собрались в воскресенье на акцию протеста - "нет ковид-террору", против введения в стране системы ковид-паспортов с 1 декабря, сообщает корр Sputnik с места событий.
Для стимуляции процесса вакцинации Межведомственный координационный совет принял решение с 1 декабря ввести в стране систему ковид-паспортов. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.
© photo: Sputnik / StringerАкция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
Акция в столице Грузии против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Собравшиеся на площади Республики в Тбилиси держат в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации".
"Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор", - говорят собравшиеся.
Большинство собравшихся пришли на акцию без масок. Не соблюдается и социальная дистанция.
© photo: Sputnik / StringerАкция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
Акция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента.
Параллельно с Тбилиси акция протеста антиваксеров прошла и в Кутаиси (Имерети).
© photo: Sputnik / StringerАкция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
Акция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
Акция в Кутаиси против ковид паспортов и ковид ограничений 28 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Жертвами пандемии коронавируса в Грузии ежедневно становятся 50-60 человек. Общее число умерших приблизилось к 12 тысячам. На этом фоне слабыми темпами идет процесс массовой вакцинации. Вместо необходимых 20-25 тысяч прививок, ежедневно медики регистрируют лишь по 5-6 тысяч вакцинированных. Общее число граждан прошедших полный курс вакцинации пока не достигло 35% взрослого населения страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Абу-Даби
17:07Пресс-конференция: Политический кризис в Грузии - договорятся ли власти и оппозиция
16:29Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов
16:01Когда пазл сложился идеально: история одного ковид-заражения
15:38Движение автотранспорта на перевале Паравани восстановлено
14:31Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма "омикрон"
13:29"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой
12:31Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
11:31Семья отравилась угарным газом на западе Грузии
10:57Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 333
10:16Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии
09:01Регистрация мопедов и квадроциклов станет обязательной в Грузии
ВчераВОЗ назвала наиболее вероятную версию происхождения омикрон-штамма коронавируса
ВчераСпасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым
ВчераЭпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии
ВчераПоезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри
ВчераВ Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах
ВчераСборная Грузии по дзюдо стала победителем командного чемпионата Европы
ВчераГрузинский фигурист стал победителем этапа Гран-при в Сочи
ВчераВ Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса