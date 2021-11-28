https://sputnik-georgia.ru/20211128/zhiteli-tbilisi-i-kutaisi-vystupayut-protiv-vvedeniya-sistemy-kovid-pasportov-262425302.html

Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов

Жители Тбилиси и Кутаиси выступают против введения системы ковид-паспортов

Участники акции в Тбилиси от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T16:29+0400

2021-11-28T16:29+0400

2021-11-28T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Несколько сот жителей Тбилиси собрались в воскресенье на акцию протеста - "нет ковид-террору", против введения в стране системы ковид-паспортов с 1 декабря, сообщает корр Sputnik с места событий.Для стимуляции процесса вакцинации Межведомственный координационный совет принял решение с 1 декабря ввести в стране систему ковид-паспортов. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.Собравшиеся на площади Республики в Тбилиси держат в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации"."Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор", - говорят собравшиеся.Большинство собравшихся пришли на акцию без масок. Не соблюдается и социальная дистанция.Участники акции от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента.Параллельно с Тбилиси акция протеста антиваксеров прошла и в Кутаиси (Имерети).Жертвами пандемии коронавируса в Грузии ежедневно становятся 50-60 человек. Общее число умерших приблизилось к 12 тысячам. На этом фоне слабыми темпами идет процесс массовой вакцинации. Вместо необходимых 20-25 тысяч прививок, ежедневно медики регистрируют лишь по 5-6 тысяч вакцинированных. Общее число граждан прошедших полный курс вакцинации пока не достигло 35% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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