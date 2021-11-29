https://sputnik-georgia.ru/20211129/arsenal---lokomotiv-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262432736.html

"Арсенал" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Арсенал" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Арсенал" и "Локомотив" 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T09:36+0400

2021-11-29T09:36+0400

2021-11-29T09:36+0400

спорт

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Московский "Локомотив" один из трех представителей России в еврокубках. Но если "Зенит" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а "Спартак" имеет неплохие шансы это сделать, то у "железнодорожников" еврокубковая осень получилась провальной. Последним штрихом стало домашнее поражение от римского "Лацио" (0:3).Для того, чтобы выйти в плей-офф, но уже Лиги конференций, столичному клубу в заключительном туре необходимо на выезде обыграть французский "Марсель". Честно говоря, в такое развитие событий верится с трудом. И вот на таком эмоциональном и психологическом фоне "Локомотив" ожидает непростой выезд в Тулу в гости к "Арсеналу".При этом необходимо отметить, что "железнодорожники" не могут победить уже в четырех матчах подряд во всех турнирах. Это можно объяснить и серьезными кадровыми проблемами в команде: Гилерме, Живоглядов, Жемалетдинов, Камано – это лишь несколько человек основы, которые не выйдут на поле в Туле."Арсенал" в прошлом туре потерпел болезненное поражение от "Динамо" (1:5), что отбросило команду на последнее место в турнирной таблице. Но у главного тренера "канониров" Миодрага Божовича есть одна особенность – черногорский специалист отлично настраивает своих подопечных на матчи с топовыми клубами. "Арсенал" уже отнимал очки на своем поле у "Спартака" (1:1), ЦСКА (2:2) и "Зенита" (2:1). Так почему бы не продолжить серию в игре с "Локомотивом"?В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение гостям. Победа "железнодорожников" оценивается коэффициентом 2,14 (против 3,55 у "Арсенала"). Но мне кажется, что "Локомотиву" будет очень непросто в Туле и подопечные Гисдоля потеряют очки с "канонирами".Ставка: "Арсенал" не проиграет за 1,76.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, фк "арсенал" тула, фк "локомотив", чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей