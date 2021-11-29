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https://sputnik-georgia.ru/20211129/fond-razvitiya-gruzii-budet-sozdan-v-strane-na-baze-partnerskogo-fonda-262459268.html
"Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда"
"Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда"
В рамках реформы предприятий в Фонде будет создан независимый, профессионально подобранный Наблюдательный совет 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T19:33+0400
2021-11-29T19:39+0400
экономика
новости
грузия
партнерский фонд грузии
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Государственный "Партнерский фонд", управляющий крупными государственными компаниями Грузии, будет реформирован по разным направлениям, а его структура будет полностью обновлена, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания правительства."Партнерский фонд" - это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.По словам министра, соответствующий законопроект подготовлен и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение правительству. В декабре законодательные поправки будут переданы в парламент для обсуждения и принятия.Согласно законопроекту, в первую очередь будет произведен ребрендинг "Партнерского фонда" - он будет называться "Фонд развития Грузии". Также в рамках реформы будет создан независимый, профессионально подобранный Наблюдательный совет."До сих пор члены правительства принимали непосредственное участие в Наблюдательном совете, что уже не соответствует современным реалиям. На других крупных государственных предприятиях, например в электросистеме, мы назначаем независимый Совет директоров, выбранный на более профессиональной основе. Здесь будет использован тот же подход", - отметила глава Минэкономики.На сегодняшний день Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.Целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии. Фонд функционирует в четырех секторах - энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором."Партнерский фонд" в различных секторах экономики осуществляет множество проектов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион долларов США. Кроме того, 98 проектов профинансировано в рамках программы "Стартап Грузия". Суммарная стоимость всех проектов – более 2,5 миллиарда долларов США.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, партнерский фонд грузии, натия турнава

"Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда"

19:33 29.11.2021 (обновлено: 19:39 29.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - Мтацминда, телевышка и парк Рике
Вид на город Тбилиси - Мтацминда, телевышка и парк Рике - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В рамках реформы предприятий в Фонде будет создан независимый, профессионально подобранный Наблюдательный совет
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Государственный "Партнерский фонд", управляющий крупными государственными компаниями Грузии, будет реформирован по разным направлениям, а его структура будет полностью обновлена, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.
"Партнерский фонд" - это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.

"Партнерский фонд" как инструмент играет очень важную роль в том смысле, что бизнесу в Грузии нужны различные диверсифицированные механизмы финансирования, включая капитал, источником которого до сих пор был "Партнерский фонд", но должна быть создана более современная структура.

Натия Турнава - Sputnik Грузия
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
По словам министра, соответствующий законопроект подготовлен и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение правительству. В декабре законодательные поправки будут переданы в парламент для обсуждения и принятия.
Согласно законопроекту, в первую очередь будет произведен ребрендинг "Партнерского фонда" - он будет называться "Фонд развития Грузии". Также в рамках реформы будет создан независимый, профессионально подобранный Наблюдательный совет.
"До сих пор члены правительства принимали непосредственное участие в Наблюдательном совете, что уже не соответствует современным реалиям. На других крупных государственных предприятиях, например в электросистеме, мы назначаем независимый Совет директоров, выбранный на более профессиональной основе. Здесь будет использован тот же подход", - отметила глава Минэкономики.
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На сегодняшний день Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.
Целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии. Фонд функционирует в четырех секторах - энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором.
"Партнерский фонд" в различных секторах экономики осуществляет множество проектов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион долларов США. Кроме того, 98 проектов профинансировано в рамках программы "Стартап Грузия". Суммарная стоимость всех проектов – более 2,5 миллиарда долларов США.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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