https://sputnik-georgia.ru/20211129/gigi-ugulava-zaderzhali-na-aktsii-v-podderzhku-saakashvili--262442809.html

Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили

Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили

В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T12:42+0400

2021-11-29T12:42+0400

2021-11-29T12:47+0400

политика

новости

грузия

мвд грузии

тбилиси

тбилисский городской суд

гиги угулава

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262226767_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_798f394ae02e2e0a3d1ad63997085c14.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава задержали на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда, передает Первый канал.У здания суда, где проходит заседание по делу экс-президента, находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии. В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции. Гиги Угулава несколько раз вступал в словесную перепалку со стражами порядка, после чего его посадили в полицейскую машину и увезли с территории.Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, тбилисский городской суд, гиги угулава, возвращение и арест саакашвили