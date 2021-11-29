Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211129/gigi-ugulava-zaderzhali-na-aktsii-v-podderzhku-saakashvili--262442809.html
Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили
Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили
В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T12:42+0400
2021-11-29T12:47+0400
политика
новости
грузия
мвд грузии
тбилиси
тбилисский городской суд
гиги угулава
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262226767_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_798f394ae02e2e0a3d1ad63997085c14.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава задержали на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда, передает Первый канал.У здания суда, где проходит заседание по делу экс-президента, находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии. В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции. Гиги Угулава несколько раз вступал в словесную перепалку со стражами порядка, после чего его посадили в полицейскую машину и увезли с территории.Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262226767_98:0:1237:854_1920x0_80_0_0_44763c388c5c796efab83f1cbfc6907e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, тбилисский городской суд, гиги угулава, возвращение и арест саакашвили

Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили

12:42 29.11.2021 (обновлено: 12:47 29.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГиги Угулава. Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года
Гиги Угулава. Акция протеста сторонников оппозиции и ЕНД в поддержку Саакашвили 19 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава задержали на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда, передает Первый канал.
У здания суда, где проходит заседание по делу экс-президента, находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.
В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции. Гиги Угулава несколько раз вступал в словесную перепалку со стражами порядка, после чего его посадили в полицейскую машину и увезли с территории.
© photo: Sputnik / StringerПротестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Протестующие сторонники Саакашвили у входа на территорию Тбилисского городского суда 29 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.
Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:24В чемпионате Грузии по футболу определились участники плей-офф
13:06Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект
12:51Ковид-статистика Грузии: данные за сутки снизились, но эпидситуация не изменилась
12:42Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили
12:35Sinovac готов создать вакцину от нового штамма коронавируса "омикрон"
12:08Суд над Саакашвили: МВД Грузии предупреждает митингующих
12:04"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса
12:03Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото
11:59Суд над Саакашвили начался – экс-президент находится на скамье подсудимых
11:44Дело Саакашвили – ситуация на акции протеста у Тбилисского суда накалилась
11:43Есть высокий риск распространения омикрон-штамма коронавируса в мире – ВОЗ
11:19Количество пострадавших при взрывах на шахте "Листвяжная" достигло 92
11:04Почти миллиону граждан Грузии запретят играть в азартные игры
11:04Торнике Шенгелия не поможет сборной Грузии в матче против Испании
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1954
10:46Рабочий, попавший под завал в Ткибули, скончался в больнице
10:31Саакашвили будет присутствовать на суде – на месте мобилизованы силы МВД
10:07Точный прогноз погоды в Тбилиси на 29 ноября - 5 декабря
09:41СМИ: Саакашвили будет присутствовать на заседании суда
09:36"Арсенал" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу