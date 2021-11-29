https://sputnik-georgia.ru/20211129/gigi-ugulava-zaderzhali-na-aktsii-v-podderzhku-saakashvili--262442809.html
Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили
Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили
В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T12:42+0400
2021-11-29T12:42+0400
2021-11-29T12:47+0400
политика
новости
грузия
мвд грузии
тбилиси
тбилисский городской суд
гиги угулава
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262226767_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_798f394ae02e2e0a3d1ad63997085c14.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава задержали на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда, передает Первый канал.У здания суда, где проходит заседание по делу экс-президента, находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии. В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции. Гиги Угулава несколько раз вступал в словесную перепалку со стражами порядка, после чего его посадили в полицейскую машину и увезли с территории.Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262226767_98:0:1237:854_1920x0_80_0_0_44763c388c5c796efab83f1cbfc6907e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, тбилисский городской суд, гиги угулава, возвращение и арест саакашвили
Гиги Угулава задержали на акции в поддержку Саакашвили
12:42 29.11.2021 (обновлено: 12:47 29.11.2021)
В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik.
Одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава задержали на акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда, передает Первый канал
.
У здания суда, где проходит заседание по делу экс-президента, находятся несколько сотен соратников и сторонников Саакашвили. В целях безопасности мобилизованы разные подразделения МВД Грузии.
В ходе акции были задержаны несколько человек за оказание сопротивления полиции. Гиги Угулава несколько раз вступал в словесную перепалку со стражами порядка, после чего его посадили в полицейскую машину и увезли с территории.
Обстановка на акции протеста у Тбилисского городского суда обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны. Двое мужчин находились на крыше постройки, держа в руках флаги Грузии, Украины и США, и отказывались спускаться.
Когда мужчины спустились с поста охраны, начались стычки собравшихся с полицией. По данным телеканала "ТВ Пирвели", полиция использовала перцовый спрей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.