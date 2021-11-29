https://sputnik-georgia.ru/20211129/glavy-minobrazovaniya-i-minkultury-gruzii-otchitayutsya-v-parlamente-do-kontsa-nedeli-262455194.html

Главы Минобразования и Минкультуры Грузии отчитаются в парламенте до конца недели

Главы Минобразования и Минкультуры Грузии отчитаются в парламенте до конца недели

По регламенту парламента, грузинские министры рассказывают о проделанной работе за год 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T17:27+0400

2021-11-29T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели и министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани заслушают в законодательном органе на текущей неделе, говорится в сообщении на сайте парламента.Чхенкели выступит перед депутатами в среду, 1 декабря. А Цулукиани - в пятницу, 3 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании бюро парламента.По регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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