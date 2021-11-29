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Главы Минобразования и Минкультуры Грузии отчитаются в парламенте до конца недели
Главы Минобразования и Минкультуры Грузии отчитаются в парламенте до конца недели
По регламенту парламента, грузинские министры рассказывают о проделанной работе за год 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T17:27+0400
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тбилиси
тея цулукиани
парламент грузии
михаил чхенкели
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели и министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани заслушают в законодательном органе на текущей неделе, говорится в сообщении на сайте парламента.Чхенкели выступит перед депутатами в среду, 1 декабря. А Цулукиани - в пятницу, 3 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании бюро парламента.По регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, тея цулукиани, парламент грузии, михаил чхенкели

Главы Минобразования и Минкультуры Грузии отчитаются в парламенте до конца недели

17:27 29.11.2021
© Sputnik / STRINGERПарламент Грузии - депутаты в зале заседаний
Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / STRINGER
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По регламенту парламента, грузинские министры рассказывают о проделанной работе за год
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели и министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани заслушают в законодательном органе на текущей неделе, говорится в сообщении на сайте парламента.
Чхенкели выступит перед депутатами в среду, 1 декабря. А Цулукиани - в пятницу, 3 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании бюро парламента.

"Слушания министров состоятся в соответствии с процедурами, предусмотренными регламентом парламента для формата министерского часа", - отмечено в сообщении законодательного органа.

По регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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