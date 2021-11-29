https://sputnik-georgia.ru/20211129/goroskop-na-segodnya-30-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262432491.html

Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 30 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

2021-11-29T09:52+0400

2021-11-29T09:52+0400

2021-11-29T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 30 ноября стоит помнить, что изменения в жизни – это хорошо, однако сначала необходимо все хорошо обдумать и проанализировать. Воздержитесь от принятия важных решений. Лучше проведите свободное время с близкими. Им будет приятно почувствовать внимание от вас.У Тельцов 30 ноября начало дня будет хорошим, однако позитивная тенденция не продлится надолго. Поэтому, важные дела лучше решать в первой половине дня. Встречи также лучше провести до вечера, ведь в конце дня находить общий язык с окружающими будет сложнее. Звезды советуют обратить внимание на здоровье.Близнецам 30 ноября улыбнется удача, появится шанс заключить крупную сделку, что благоприятно скажется на вашем финансовом состоянии. Однако эмоциональный фон нестабилен, ваше настроение быстро меняется. Вечером вас будет ждать приятный сюрприз от второй половинки, что поможет немного отвлечься.Раки 30 ноября решительны и полны новых идей и смелых планов. Часто вам будет помогать интуиция, стоит прислушаться к ней. Благоприятно пройдут важные сделки и крупные покупки. Ракам стоит порадовать самих себя, никто этого не сделает лучше вас. Запланируйте на вечер нечто грандиозное и долгожданное.У Львов 30 ноября деловая активность высока, однако не стоит переутомлять себя, это только хуже скажется на делах. Возможны мелкие неприятности на работе, недоразумения с начальством или с коллегами. Любая мелкая ссора или необдуманное высказывание могут перерасти в крупный скандал.Девы 30 ноября будут гореть желанием что-то изменить в своей жизни, однако на вопрос, что конкретно поменять, ответа нет. Но не стоит принимать решения сгоряча, чтобы потом не тратить время на исправление ситуации. О себе дадут знать проблемы со здоровьем, поэтому в центре внимания будет ваше самочувствие.У Весов 30 ноября ожидается сложный день в плане эмоций. Вы все принимаете слишком близко к сердцу, склонны к сентиментальности. Вторая половина дня пройдет спокойнее и даст возможность сосредоточиться на делах, которые для вас важны. Появится возможность приятно провести время с любимыми людьми.Скорпионов 30 ноября ждет интересный и насыщенный день. Возможны коммерческие успехи, и благодарить нужно ваше чутье, с помощью которого вы заключаете успешные сделки. Приятно и то, что появится возможность восстановить связь со старыми знакомыми или помириться с близкими после ссоры.Стрельцы 30 ноября отличаются особой целеустремленностью. Вы стремитесь добиться цели вопреки всему, не упуская из внимания даже мелкие детали. На представителей знака может напасть раздражительность – все потому, что некоторые лезут со своими советами. Помните, что не все оказывают вам бескорыстную помощь.У Козерогов 30 ноября намечаются перемены в доме. Однако если вы их не хотите, поговорите с близкими, проконсультируйтесь с ними, пока они не запланировали что-то глобальное. В целом звезды на вашей стороне, вас ждут крупные доходы, но только в том случае, если вы начнете реализовать собственные проекты.У Водолеев 30 ноября благоприятный день для начала романтических отношений, признания в своих чувствах, откровенных разговорах о планах на будущее. Из-за подобных волнительных мыслей Водолеям будет трудно собраться с мыслями на работе и заниматься серьезными вопросами. Поэтому сосредоточьтесь о важном в тишине и покое, иначе рискуете оплошать.У Рыб также подходящий день для восстановления связей и отношений. Возможно, что в этот день Рыбы получат предложение о выгодной работе. Беритесь за нее с особым упорством, так как она принесет неплохой доход. В этот день благоприятны деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака