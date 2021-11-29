Грузия и Китай успешно торгуют: насколько вырос оборот между странами?
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - грузовое судно и портовые краны
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-октябрь 2021 года он занимает первое место
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот между Грузией и Китаем с начала 2021 года вырос на 23,4% по сравнению с январем-октябрем 2020 года и составил 1,2 миллиарда долларов – 10,8% от общего внешнеторгового оборота страны, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами растет ежегодно. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-октябрь 2021 года он занимает первое место.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-октябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-октябрь 2021 года
© Sputnik
Из Грузии в Китай с начала 2021 года вывезли 222,6 тысячи тонн медных руд и концентратов, примерно 8,9 тысячи тонн руд драгоценных металлов, 72,7 тонны инструментов и оборудования, используемые в медицине или в ветеринарии, 3,2 тысячи тонн натуральных виноградных вин, 3,6 тысячи тонны необработанного алюминия и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-октябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-октябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
Из Китая импортировали 4,8 тысячи тонн машин и механизмов для бурения, 36,5 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, 15,7 тонны вакцин, крови и иммунной продукции, 8,5 тысячи тонн покрышек, 218,1 тонны счетных машинок и их блоков, и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-октябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-октябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем в 2020 году составил около 1,2 миллиарда долларов, что составляет 10,4% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 9,5%.
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