Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211129/kak-storonniki-saakashvili-pytalis-zablokirovat-tbilisskiy-sud---video-262457818.html
Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео
Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео
Михаила Саакашвили в понедельник доставили в Тбилисский городской суд. Его сторонники пытались блокировать там здание и проезжую часть дороги. Что происходило... 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T18:18+0400
2021-11-29T18:31+0400
видео
мультимедиа
единое нацдвижение
тбилисский городской суд
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262457754_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_133e97acf75950ba4237403c6a545a3c.jpg
Во время акции у Тбилисского суда, где в понедельник 29 ноября проходил судебный процесс по одному из дел против Михаила Саакашвили, были задержаны 15 человек. Как сообщило МВД Грузии, акция протеста сторонников Саакашвили "вышла за допустимые законом нормы мирных собраний". В результате правоохранительным органам пришлось применить силу.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В заявлении МВД Грузии отмечается, что с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение по главной автотрассе. "Против тех участников акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства", - заявило МВД.Министерство внутренних дел призвало всех граждан, лидеров партий, организаторов митингов и участников акций соблюдать закон и порядок и подчиняться законным требованиям полиции. "Во время митингов полицией будет немедленно предотвращено любое правонарушение в соответствующих законных рамках", - говорится в заявлении ведомства.Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262457754_276:0:1236:720_1920x0_80_0_0_63636bafe044250d804c4d1f7d33d631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, единое нацдвижение, тбилисский городской суд, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео

18:18 29.11.2021 (обновлено: 18:31 29.11.2021)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Михаила Саакашвили в понедельник доставили в Тбилисский городской суд. Его сторонники пытались блокировать там здание и проезжую часть дороги. Что происходило во время акции протеста - смотрите в видео Sputnik Грузия
Во время акции у Тбилисского суда, где в понедельник 29 ноября проходил судебный процесс по одному из дел против Михаила Саакашвили, были задержаны 15 человек. Как сообщило МВД Грузии, акция протеста сторонников Саакашвили "вышла за допустимые законом нормы мирных собраний". В результате правоохранительным органам пришлось применить силу.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В заявлении МВД Грузии отмечается, что с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение по главной автотрассе. "Против тех участников акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства", - заявило МВД.
Министерство внутренних дел призвало всех граждан, лидеров партий, организаторов митингов и участников акций соблюдать закон и порядок и подчиняться законным требованиям полиции. "Во время митингов полицией будет немедленно предотвращено любое правонарушение в соответствующих законных рамках", - говорится в заявлении ведомства.
Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:09Летят крыши и бетонные блоки - страшный ураган в Турции, есть жертвы
19:51Грузия проведет социальную реформу по методу европейских стран
19:33"Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда"
19:18Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции
19:01Новый штамм омикрон и прививки: работает ли "Cпутник V"?
18:46Руководитель Moderna озвучил сроки для создания вакцины от омикрон-штамма
18:31Скорая не подведет и в будущем году будет работать еще лучше - Минздрав Грузии
18:18Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео
18:07В парламенте Грузии стало на две фракции меньше
17:27Главы Минобразования и Минкультуры Грузии отчитаются в парламенте до конца недели
17:11Рождественская ярмарка пройдет в столице Грузии в декабре
16:56Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог
15:51"Ужасающий штамм": чем опасен новый вариант коронавируса "омикрон"?
15:18На акции у Тбилисского горсуда задержаны 15 человек
15:02Саакашвили на суде ответил на обвинение по делу разгона акции 7 ноября 2007 года
14:36Российский скрипач Сергей Малов выступит в Грузии
14:19Оппозиция поддерживает инициативу премьера Грузии о закрытии онлайн-казино
13:24В чемпионате Грузии по футболу определились участники плей-офф
13:06Цены на медикаменты в Грузии будут регулироваться – правительство готовит законопроект
12:51Ковид-статистика Грузии: данные за сутки снизились, но эпидситуация не изменилась