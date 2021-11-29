https://sputnik-georgia.ru/20211129/kak-storonniki-saakashvili-pytalis-zablokirovat-tbilisskiy-sud---video-262457818.html
Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео
Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео
Михаила Саакашвили в понедельник доставили в Тбилисский городской суд. Его сторонники пытались блокировать там здание и проезжую часть дороги. Что происходило... 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T18:18+0400
2021-11-29T18:18+0400
2021-11-29T18:31+0400
видео
мультимедиа
единое нацдвижение
тбилисский городской суд
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Во время акции у Тбилисского суда, где в понедельник 29 ноября проходил судебный процесс по одному из дел против Михаила Саакашвили, были задержаны 15 человек. Как сообщило МВД Грузии, акция протеста сторонников Саакашвили "вышла за допустимые законом нормы мирных собраний". В результате правоохранительным органам пришлось применить силу.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В заявлении МВД Грузии отмечается, что с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение по главной автотрассе. "Против тех участников акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства", - заявило МВД.Министерство внутренних дел призвало всех граждан, лидеров партий, организаторов митингов и участников акций соблюдать закон и порядок и подчиняться законным требованиям полиции. "Во время митингов полицией будет немедленно предотвращено любое правонарушение в соответствующих законных рамках", - говорится в заявлении ведомства.Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, тбилисский городской суд, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
Как сторонники Саакашвили пытались заблокировать Тбилисский суд - видео
18:18 29.11.2021 (обновлено: 18:31 29.11.2021)
Михаила Саакашвили в понедельник доставили в Тбилисский городской суд. Его сторонники пытались блокировать там здание и проезжую часть дороги. Что происходило во время акции протеста - смотрите в видео Sputnik Грузия
Во время акции у Тбилисского суда, где в понедельник 29 ноября проходил судебный процесс по одному из дел против Михаила Саакашвили, были задержаны 15 человек. Как сообщило МВД Грузии, акция протеста сторонников Саакашвили "вышла за допустимые законом нормы мирных собраний". В результате правоохранительным органам пришлось применить силу.
В заявлении МВД Грузии отмечается, что с территории, прилегающей к суду, участники акции переместились на аллею Агмашенебели и пытались перекрыть движение по главной автотрассе. "Против тех участников акции, которые не подчинились требованиям закона и оказали сопротивление сотрудникам полиции, были применены пропорциональные меры и использованы специальные средства", - заявило МВД.
Министерство внутренних дел призвало всех граждан, лидеров партий, организаторов митингов и участников акций соблюдать закон и порядок и подчиняться законным требованиям полиции. "Во время митингов полицией будет немедленно предотвращено любое правонарушение в соответствующих законных рамках", - говорится в заявлении ведомства.
Тбилисский горсуд продолжает процесс по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, одним из фигурантов которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.