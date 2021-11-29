https://sputnik-georgia.ru/20211129/kakaya-budet-zima-v-rossii-i-gruzii-2021-2022-primety-i-prognozy-262450117.html

Какая будет зима в России и Грузии 2021-2022: приметы и прогнозы

Какая будет зима в России и Грузии 2021-2022: приметы и прогнозы

Зима 2021-2022 вот-вот наступит – по прогнозам синоптиков, никаких неприятных сюрпризов зимний сезон не готовит, но не лишней будет подготовка к резким... 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T15:36+0400

2021-11-29T15:36+0400

2021-11-29T15:55+0400

справки

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Долгосрочные прогнозы метеорологов, в отличие от предсказаний по народным приметам, которыми руководствовались наши предки, часто не сбываются.Sputnik Грузия рассказывает о прогнозах синоптиков и народных приметах, по которым можно узнать, какая будет зима в России и Грузии 2021-2022.Какая будет зима в РоссииПо прогнозам синоптиков, зима в России в целом будет довольно мягкой и снежной – на два градуса теплее нормы. На европейских территориях России, в том числе и в столичном регионе, сезон в целом будет вполне обычным.В отдельных регионах Центральной России в декабре будут преобладать пасмурные дни – ожидаются слабые морозы без осадков на протяжении нескольких недель.В регионах Поволжья будет холодно, однако сильных снегопадов не предполагается. На Урале ожидается привычная температура в начале и середине зимы – до 17 градусов мороза. По прогнозам, в Сибири будут холодные и снежные дни, возможны резкие температурные перепады и колебания. В первый месяц зимы в регионе выпадет большое количество осадков в виде снега.На юге России в начале декабря будет теплее, чем в предыдущий зимний сезон и без резких температурных колебаний. Осадки в виде дождя выпадут в отдельных областях в середине месяца, а вот снега будет мало – он выпадет ближе к Новому году.В новогодние праздники в большинстве областей региона выпадет снег и установится настоящая декабрьская погода.По прогнозам, в середине зимы во многих регионах России ожидаются температурные колебания – увеличивается вероятность резких перепадов и появления периодов оттепелей, которые вновь скоро сменятся похолоданием. Однако рекордных морозов и обильных снегопадов в январе на основной части территории России, по прогнозам синоптиков, не предвидится. Наоборот, в январе потеплеет по сравнению со средней "нормой". Сильнее всего потеплеет на севере Якутии – средняя температура выше обычной там продержится до конца зимы.В феврале почти по всей России температура будет выше, чем в том же месяце 2021 года. Температура ожидается в пределах нормы, а на севере Якутии – выше нормы.Теплее, чем обычно, также будет на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. Только на Дальнем Востоке зимой 2022 года будет холоднее, чем в 2021-м.Какая будет зима в ГрузииЗима в Грузии теплее, чем в России – по прогнозам ожидается, что зимой 2021-2022 средняя температура воздуха на территории всей страны будет на один градус выше, а количество осадков – в пределах нормы. Чередование похолоданий и оттепелей характерны для зимы в Грузии.По прогнозам, средняя температура воздуха зимой в Западной Грузии в низине бывает 5-8 градусов выше нуля, в горах 0...+ 2, в высокогорье – минус -5...-2. А в Восточной Грузии в низине средняя температура – 0...+2 градуса, в горах – минус 3-0, в высокогорье же – -7...-3.В столице Грузии в декабре заморозки наблюдаются разве что ночью. Воздух днем прогревается в среднем до трех градусов тепла, но возможны и оттепели – до плюс 10 градусов. Дождей практически нет, ветер умеренный. Ближе к побережью условия комфортные – больше плюс 10-ти, осадки выпадают в небольшом количестве. Настоящая снежная морозная зима в Грузии бывает разве что в горах.В середине зимы в Тбилиси днем воздух прогревается до +2...+4, а ночью остывает до -4...-3. На побережье Грузии тепло – воздух в среднем прогреется до +8...+10. В горных районах, засыпанных снегом, столбик термометра редко опускается ниже минус 10.Погода в Тбилиси в последний месяц зимы непредсказуема. Днем в среднем плюс +2...+4 градуса, но иногда может опустить до 0 или потеплеть до +12. В высокогорье днем минус 4, а ночью столбик термометра может опуститься до минус 13.На побережье Грузии дожди – температура воздуха ниже, чем в предыдущие зимние месяцы – до +9 днем и не выше 7 градусов тепла ночью.Погодные приметыУзнать какая будет зима 2021-2022 помогут народные приметы, которые часто бывают более точными, чем долгосрочные прогнозы.По приметам, если ноябрь начался с солнечной теплой погоды, то резкое похолодание в начале декабря не ожидается, а если в конце осени задуют пронзительные северные ветра, то в начале зимы следует ждать кратковременное снижение температуры и частые метели.Листья, задержавшиеся на деревьях до первого снега – примета, указывающая на мягкую зиму с частыми оттепелями.Зима будет суровой и продолжительной, если на протяжении лета было много грибов, а осенью на рябине в обилии висят яркие гроздья. Но если грибы пошли поздно – это примета, что зимние холода будут редкими.Если первый снег лег на землю после дождя, то зимой будут оттепели, а морозы, ударившие на сухую землю без снега, указывают на морозные зимние дни и резкое наступление весны.По приметам зима будет долгой, если лето дождливое, а осень теплая.Птицы летят осенью высоко – примета, которая указывает на теплую зиму, низко – на холодную.Зима будет мягкой, если кожура на плодах и на луковицах овощей тонкая, а если толстая и грубая – зима будет суровой.По приметам зима будет снежной, если бурьян вырос высоким. Если шишки на ели растут низко – значит первый снег выпадет рано, а если высоко – к холодам в конце зимы.Материал подготовлен на основе открытых источников

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