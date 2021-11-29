https://sputnik-georgia.ru/20211129/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-noyabrya-2021-262365536.html

Какой сегодня церковный праздник: 29 ноября 2021

Какой сегодня церковный праздник: 29 ноября 2021

По православному церковному календарю 29 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Матфея, Фулвиана и других

2021-11-29T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.МатфейПо церковному календарю 29 ноября поминают cвятого Левия-Матфея — евангелиста и апостола из числа 12 учеников Христа.Жил будущий апостол в городе Капернауме (Галилея) и служил мытарем — сборщиком податей. Левия, силой собиравшего дань для Рима со своих сограждан, естественно, презирали и считали общение с ним осквернением.Поэтому, фарисеев и книжников очень удивило, когда Христос и Его ученики по приглашению Левия, посетив его дом, разделили трапезу с друзьями и знакомыми мытаря.И когда Иисус, говоривший, что пришел призвать не праведников, но грешников, позвал Левия с собой, тот не задумываясь последовал за Спасителем, оставив свою должность и раздав имущество бедным.Апостол, после Вознесения Господня, отправился вместе с другими учениками Спасителя на проповедь. Святой Матвей по просьбе иудеев в 42 году написал Евангелии, запечатлев в нем земную жизнь Спасителя мира и Его Учение.Апостол с благовестием обошел Палестину, Сирию, Мидию, Персию, Парфию — проповеднические труды святой закончил в Ефиопии мученической кончиной. Произошло это примерно в 60-м.Князь ЕфиопскийПо церковному календарю 29 ноября поминают праведного Фулвиана, князя Ефиопского, в крещении Матфея.Ефиопия, населенная племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями, стала последней страной, в которой проповедовал апостол Матфей.Основав церковь и построив храм в городе Мирмены, епископом в которой поставил своего спутника Платона, евангелист многих язычников обратил в истинную веру.Фулвиан — правитель страны, обвинив святого в колдовстве, приказал его казнить. Ученика Спасителя, положив лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли.Когда все увидели, что огонь не вредит святому, Фулвиан приказал добавить хвороста, облив его смолой, и поставить 12 идолов вокруг костра. Но пламя, не повредив апостола, растопило идолов и опалило правителя.Испуганный Фулвиан попросил святого о пощаде, и по молитве мученика пламя улеглось. А евангелист, тело которого осталось невредимым, скончался.Горько раскаявшись, Фулвиан уверовал и крестился с именем Матфей. Вскоре, отказавшись от власти, он стал пресвитером. После смерти святителя Платона он возглавил Ефиопскую церковь и много потрудился, продолжая дело небесного покровителя.ИмениныПо церковному календарю 29 ноября именины отмечают Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Матвей, Николай, Сергей, Пантелеймон и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20201128/Den-pamyati-apostola-i-evangelista-Matfeya-traditsii-i-primety-prazdnika-250186257.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников