https://sputnik-georgia.ru/20211129/mir-ukhodit-na-karantin-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-omikron-262462059.html

Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"

Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру. Впервые его выявили в ЮАР, но уже сейчас он вышел за пределы страны и даже Африки... 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T20:50+0400

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Случаи фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других государствах. Власти снова вводят ограничения на авиасообщения, а в ВОЗ заявляют об угрозе нового штамма. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Что на данный момент известно об "омикроне"? Действительно ли он так опасен? Есть ли риск заражения новым штаммом среди переболевших и будут ли эффективны существующие вакцины? Смотрите об этом в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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