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Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"
Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"
Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру. Впервые его выявили в ЮАР, но уже сейчас он вышел за пределы страны и даже Африки... 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T20:50+0400
2021-11-29T20:50+0400
2021-11-29T20:51+0400
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Случаи фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других государствах. Власти снова вводят ограничения на авиасообщения, а в ВОЗ заявляют об угрозе нового штамма. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Что на данный момент известно об "омикроне"? Действительно ли он так опасен? Есть ли риск заражения новым штаммом среди переболевших и будут ли эффективны существующие вакцины? Смотрите об этом в видео.
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в мире, видео, мультимедиа, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, видео
Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"
20:50 29.11.2021 (обновлено: 20:51 29.11.2021)
Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру. Впервые его выявили в ЮАР, но уже сейчас он вышел за пределы страны и даже Африки. Подробнее - смотрите в видео
Случаи фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других государствах. Власти снова вводят ограничения на авиасообщения, а в ВОЗ заявляют об угрозе нового штамма.
Что на данный момент известно об "омикроне"? Действительно ли он так опасен? Есть ли риск заражения новым штаммом среди переболевших и будут ли эффективны существующие вакцины? Смотрите об этом в видео.