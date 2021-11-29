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Новый штамм омикрон и прививки: работает ли "Cпутник V"?

Новый штамм омикрон и прививки: работает ли "Cпутник V"?

Прививка "Спутник V" может дать сильный иммунный ответ и новому штамму коронавируса, уверены специалисты 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T19:01+0400

2021-11-29T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Российская вакцина "Спутник V" может оказаться устойчивой в борьбе с новым штаммом коронавируса омикрон, который начинает повсеместно распространяться в мире, об этом заявил радио Sputnik директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.По всему миру растет заболеваемость новым штаммом COVID-19 омикрон, страны вводят ограничения на въезд гражданам из стран африканского континента, где новая разновидность вируса сравнительно широко распространилась. Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала новый штамм B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название омикрон — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.Ученые пока не знают, насколько омикрон может быть опаснее своих предшественников. Специалисты предполагают, что омикрон изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.В ВОЗ считают, что вероятность дальнейшего распространения штамма "омикрон" очень высока. В докладе организации не исключается, что новый вариант коронавируса может привести к масштабной вспышке COVID-19.Несмотря на появление нового, пока неизученного штамма, некоторые медики уверены, что на сегодняшний день самой опасной разновидностью COVID-19 по-прежнему остается "дельта"."Омикрон" впервые выявили в Ботсване и ЮАР, однако сейчас он уже распространяется в Китае, Европе и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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