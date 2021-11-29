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Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог
Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог
Зураб Звиадаури обвиняется в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T16:56+0400
2021-11-29T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури, обвиняемый в убийстве, освобожден судом под залог в 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).Судья Телавского районного суда Мамука Циклаури удовлетворил ходатайство защиты и освободил из зала суда и второго фигуранта дела о тройном убийстве Джабу Джангирашвили. Размер залога составил 5 тысяч лари (около 1,6 тысячи долларов). Джангирашвили обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия. По информации Первого канала, прокурор ходатайствовал о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении обоих обвиняемых, сославшись на то, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей, однако судья не удовлетворил его. Далее суд приступит к рассмотрению дела по существу.Детали кровавой разборкиКровавая разборка в селе Цинандали в регионе Кахети между несколькими молодыми людьми произошла 16 августа текущего года. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой были убиты двое, в то числе брат олимпийского чемпиона, и ранены еще два участников разборки. Сам олимпийский чемпион Зураб Звиадури, по его же словам, в состоянии аффекта решил отомстить за брата и убил того, кто стрелял в его брата.Адвокаты Звиадаури пытаются доказать, что их подзащитный стрелял в целях самозащиты.В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, а владельцу оружия - до трех лет лишения свободы.Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после парламента работал в Государственной компании транспортировки газа.Что касается Джангирашвили, ему грозит штраф, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо домашний арест от полугода до 2 лет, либо до 3 лет лишения свободы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури освобожден под залог

16:56 29.11.2021 (обновлено: 17:32 29.11.2021)
© AFP / FRANCK FIFEЗолотой медалист Грузии Зураб Звиадаури после соревнований по дзюдо среди мужчин до 90 кг на Олимпийских играх 2004 года в Афинах
Золотой медалист Грузии Зураб Звиадаури после соревнований по дзюдо среди мужчин до 90 кг на Олимпийских играх 2004 года в Афинах - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© AFP / FRANCK FIFE
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Зураб Звиадаури обвиняется в убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури, обвиняемый в убийстве, освобожден судом под залог в 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).
Судья Телавского районного суда Мамука Циклаури удовлетворил ходатайство защиты и освободил из зала суда и второго фигуранта дела о тройном убийстве Джабу Джангирашвили. Размер залога составил 5 тысяч лари (около 1,6 тысячи долларов). Джангирашвили обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия.
По информации Первого канала, прокурор ходатайствовал о применении содержания под стражей в качестве меры пресечения в отношении обоих обвиняемых, сославшись на то, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей, однако судья не удовлетворил его.
Далее суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Детали кровавой разборки

Кровавая разборка в селе Цинандали в регионе Кахети между несколькими молодыми людьми произошла 16 августа текущего года. По данным следствия, ссора переросла в перестрелку, во время которой были убиты двое, в то числе брат олимпийского чемпиона, и ранены еще два участников разборки. Сам олимпийский чемпион Зураб Звиадури, по его же словам, в состоянии аффекта решил отомстить за брата и убил того, кто стрелял в его брата.
Адвокаты Звиадаури пытаются доказать, что их подзащитный стрелял в целях самозащиты.
В случае подтверждения вины олимпийскому чемпиону грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, а владельцу оружия - до трех лет лишения свободы.
Звиадаури стал чемпионом Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В 2012-2016 годах он был депутатом парламента Грузии, а после парламента работал в Государственной компании транспортировки газа.
Что касается Джангирашвили, ему грозит штраф, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо домашний арест от полугода до 2 лет, либо до 3 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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