Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото
Последние недели в Батуми и Зугдиди у административных зданий была напряженная ситуация.
Последние недели в Батуми и Зугдиди у административных зданий была напряженная ситуация.
Оппозиционные депутаты от "Единого Нацдвижения" и их сторонники пытались помешать работе местных органов власти - сакребуло
Оппозиционные депутаты от "Единого Нацдвижения" и их сторонники пытались помешать работе местных органов власти - сакребуло
Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на последних выборах в местные городские советы, полномочия пока оставались за старыми составами сакребуло
Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на последних выборах в местные городские советы, полномочия пока оставались за старыми составами сакребуло
В старых сакребуло большинство было у правящей партии "Грузинская мечта". Ее представителям нужно было принять местные бюджеты на 2022 год, пока у них еще были соответствующие полномочия
В старых сакребуло большинство было у правящей партии "Грузинская мечта". Ее представителям нужно было принять местные бюджеты на 2022 год, пока у них еще были соответствующие полномочия
Оппозиция старалась этого не допустить, так как по закону, если утверждение бюджета провалится два раза, должны быть назначены новые выборы не только в сакребуло, но и мэров этих городов
Оппозиция старалась этого не допустить, так как по закону, если утверждение бюджета провалится два раза, должны быть назначены новые выборы не только в сакребуло, но и мэров этих городов
Поэтому там, где проходили акции протеста оппозиции, выставлялись усиленные кордоны полиции
Поэтому там, где проходили акции протеста оппозиции, выставлялись усиленные кордоны полиции
В Зугдиди полиции даже пришлось силой вывести голодающих оппозиционных депутатов из зала сакребуло, который они заняли, чтобы не состоялось заседание
В Зугдиди полиции даже пришлось силой вывести голодающих оппозиционных депутатов из зала сакребуло, который они заняли, чтобы не состоялось заседание
Затем здание региональной администрации, где также действует сакребуло, было взято под усиленную охрану
Затем здание региональной администрации, где также действует сакребуло, было взято под усиленную охрану
Протестующие сторонники оппозиции остались снаружи
Протестующие сторонники оппозиции остались снаружи
В результате стычек и инцидентов с представителями правоохранительных органов, ряд сторонников оппозиции были задержаны
В результате стычек и инцидентов с представителями правоохранительных органов, ряд сторонников оппозиции были задержаны
Тем не менее, протесты в Батуми и Зугдиди не привели к тому результату, на который надеялась оппозиция
Тем не менее, протесты в Батуми и Зугдиди не привели к тому результату, на который надеялась оппозиция
Несмотря на давление и противостояние со стороны оппозиции, старые составы сакребуло Батуми и Зугдиди все же утвердили бюджеты на 2022 год
Несмотря на давление и противостояние со стороны оппозиции, старые составы сакребуло Батуми и Зугдиди все же утвердили бюджеты на 2022 год