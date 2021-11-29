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https://sputnik-georgia.ru/20211129/oppozitsiya-ne-smogla-pomeshat-pravyaschey-partii-v-batumi-i-zugdidi---foto-262430388.html
Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото
Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото
Долгое время активисты оппозиции проводили акции протеста в Батуми и Зугдиди. Целью было сорвать заседания местных органов власти – сакребуло. Смотрите в... 29.11.2021, Sputnik Грузия
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Сторонники оппозиции, в основном это были представители "Единого Нацдвижения", прибегали к разным формам протеста. Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на нынешних местных выборах в Зугдиди и Батуми, полномочия пока сохраняют старые составы сакребуло, где большинство принадлежит партии "Грузинская мечта". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, батуми, зугдиди, местные выборы, новости в фотографиях, акции протеста, мультимедиа, батуми, единое нацдвижение, грузинская мечта, фото

Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото

12:03 29.11.2021 (обновлено: 12:11 29.11.2021)
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Долгое время активисты оппозиции проводили акции протеста в Батуми и Зугдиди. Целью было сорвать заседания местных органов власти – сакребуло. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий
Сторонники оппозиции, в основном это были представители "Единого Нацдвижения", прибегали к разным формам протеста. Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на нынешних местных выборах в Зугдиди и Батуми, полномочия пока сохраняют старые составы сакребуло, где большинство принадлежит партии "Грузинская мечта".
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© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Последние недели в Батуми и Зугдиди у административных зданий была напряженная ситуация.

Последние недели в Батуми и Зугдиди у административных зданий была напряженная ситуация. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Последние недели в Батуми и Зугдиди у административных зданий была напряженная ситуация.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Оппозиционные депутаты от "Единого Нацдвижения" и их сторонники пытались помешать работе местных органов власти - сакребуло

Оппозиционные депутаты от &quot;Единого Нацдвижения&quot; и их сторонники пытались помешать работе местных органов власти - сакребуло - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Оппозиционные депутаты от "Единого Нацдвижения" и их сторонники пытались помешать работе местных органов власти - сакребуло

© photo: Sputnik / Stringer

Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на последних выборах в местные городские советы, полномочия пока оставались за старыми составами сакребуло

Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на последних выборах в местные городские советы, полномочия пока оставались за старыми составами сакребуло - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на последних выборах в местные городские советы, полномочия пока оставались за старыми составами сакребуло

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В старых сакребуло большинство было у правящей партии "Грузинская мечта". Ее представителям нужно было принять местные бюджеты на 2022 год, пока у них еще были соответствующие полномочия

В старых сакребуло большинство было у правящей партии &quot;Грузинская мечта&quot;. Ее представителям нужно было принять местные бюджеты на 2022 год, пока у них еще были соответствующие полномочия - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В старых сакребуло большинство было у правящей партии "Грузинская мечта". Ее представителям нужно было принять местные бюджеты на 2022 год, пока у них еще были соответствующие полномочия

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Оппозиция старалась этого не допустить, так как по закону, если утверждение бюджета провалится два раза, должны быть назначены новые выборы не только в сакребуло, но и мэров этих городов

Оппозиция старалась этого не допустить, так как по закону, если утверждение бюджета провалится два раза, должны быть назначены новые выборы не только в сакребуло, но и мэров этих городов - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Оппозиция старалась этого не допустить, так как по закону, если утверждение бюджета провалится два раза, должны быть назначены новые выборы не только в сакребуло, но и мэров этих городов

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Поэтому там, где проходили акции протеста оппозиции, выставлялись усиленные кордоны полиции

Поэтому там, где проходили акции протеста оппозиции, выставлялись усиленные кордоны полиции - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Поэтому там, где проходили акции протеста оппозиции, выставлялись усиленные кордоны полиции

© photo: Sputnik / Stringer

В Зугдиди полиции даже пришлось силой вывести голодающих оппозиционных депутатов из зала сакребуло, который они заняли, чтобы не состоялось заседание

В Зугдиди полиции даже пришлось силой вывести голодающих оппозиционных депутатов из зала сакребуло, который они заняли, чтобы не состоялось заседание - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Зугдиди полиции даже пришлось силой вывести голодающих оппозиционных депутатов из зала сакребуло, который они заняли, чтобы не состоялось заседание

© photo: Sputnik / Stringer

Затем здание региональной администрации, где также действует сакребуло, было взято под усиленную охрану

Затем здание региональной администрации, где также действует сакребуло, было взято под усиленную охрану - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Затем здание региональной администрации, где также действует сакребуло, было взято под усиленную охрану

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие сторонники оппозиции остались снаружи

Протестующие сторонники оппозиции остались снаружи - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие сторонники оппозиции остались снаружи

© photo: Sputnik / Stringer

В результате стычек и инцидентов с представителями правоохранительных органов, ряд сторонников оппозиции были задержаны

В результате стычек и инцидентов с представителями правоохранительных органов, ряд сторонников оппозиции были задержаны - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В результате стычек и инцидентов с представителями правоохранительных органов, ряд сторонников оппозиции были задержаны

© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, протесты в Батуми и Зугдиди не привели к тому результату, на который надеялась оппозиция

Тем не менее, протесты в Батуми и Зугдиди не привели к тому результату, на который надеялась оппозиция - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, протесты в Батуми и Зугдиди не привели к тому результату, на который надеялась оппозиция

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Несмотря на давление и противостояние со стороны оппозиции, старые составы сакребуло Батуми и Зугдиди все же утвердили бюджеты на 2022 год

Несмотря на давление и противостояние со стороны оппозиции, старые составы сакребуло Батуми и Зугдиди все же утвердили бюджеты на 2022 год - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Несмотря на давление и противостояние со стороны оппозиции, старые составы сакребуло Батуми и Зугдиди все же утвердили бюджеты на 2022 год

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