https://sputnik-georgia.ru/20211129/oppozitsiya-ne-smogla-pomeshat-pravyaschey-partii-v-batumi-i-zugdidi---foto-262430388.html

Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото

Оппозиция не смогла помешать правящей партии в Батуми и Зугдиди – фото

Долгое время активисты оппозиции проводили акции протеста в Батуми и Зугдиди. Целью было сорвать заседания местных органов власти – сакребуло. Смотрите в... 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T12:03+0400

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фотоленты

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мультимедиа

батуми

единое нацдвижение

грузинская мечта

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Сторонники оппозиции, в основном это были представители "Единого Нацдвижения", прибегали к разным формам протеста. Дело в том, что несмотря на победу оппозиции на нынешних местных выборах в Зугдиди и Батуми, полномочия пока сохраняют старые составы сакребуло, где большинство принадлежит партии "Грузинская мечта". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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