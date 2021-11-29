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Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни
Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T22:24+0400
2021-11-29T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.По информации Национального агентства окружающей среды, в стране с 1 декабря до утра 2 декабря время от времени ожидаются дожди с грозой, местами обильные. В высокогорье, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Также будет дуть сильный западный ветер, на море возможен шторм 4-5 баллов.Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, прогноз погоды в грузии, погода
Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни
22:24 29.11.2021 (обновлено: 22:27 29.11.2021)
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.
По информации Национального агентства окружающей среды
, в стране с 1 декабря до утра 2 декабря время от времени ожидаются дожди с грозой, местами обильные.
В высокогорье, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Также будет дуть сильный западный ветер, на море возможен шторм 4-5 баллов.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.
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