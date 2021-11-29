https://sputnik-georgia.ru/20211129/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-v-blizhayshie-dni-262463787.html

Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни

Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни

Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни.По информации Национального агентства окружающей среды, в стране с 1 декабря до утра 2 декабря время от времени ожидаются дожди с грозой, местами обильные. В высокогорье, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Также будет дуть сильный западный ветер, на море возможен шторм 4-5 баллов.Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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