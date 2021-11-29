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Скорая не подведет и в будущем году будет работать еще лучше - Минздрав Грузии

Скорая не подведет и в будущем году будет работать еще лучше - Минздрав Грузии

Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии с хорошими показателями закрывает нынешний год 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T18:31+0400

2021-11-29T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи подвел итоги работы за год, говорится в сообщении Минздрава Грузии. Презентацию открыла министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.Министр начала свое выступление с благодарности врачам и всему медперсоналу службы скорой помощи за самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. Тикарадзе остановилась на тех проектах, которые уже реализованы, а также которые планируются Центром экстренной медицинской помощи.По данным Минздрава, в 2021 году парк скорой помощи пополнился 33 единицами внедорожников и девятью реанимационными машинами.С 1 января 2021 года медики, работающие на скорой помощи, и диспетчерский персонал получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 50 процентов.В этом году завершено строительство-реабилитация 341 сельской амбулатории, 50 сельских амбулаторий оснащены телемедицинским оборудованием, что значительно повысит качество дистанционных квалифицированных медицинских услуг.Минздрав также создал информационный портал о местах в ковид-клиниках, на котором постоянно обновляется информация о наличии свободных мест в больницах. Портал позволяет бригадам скорой помощи быстро находить свободные места и своевременно доставлять пациентов в клиники.Специальная онлайн-платформа в этом году создана и для сельских врачей. На этом сайте они получают обновляемую информацию о медицинских протоколах и нововведениях.Что планируется на будущий год?Минздрав Грузии имеет большие планы в отношении Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи и на 2022 год. В будущем году планируется построить и отремонтировать тбилисские и региональные офисы службы скорой помощи. "Все они будут соответствовать международным стандартам, укомплектованы квалифицированными кадрами с учетом специфики скорой помощи, и там будут созданы все условия для нормальной работы персонала", - говорится в сообщении.В 2022 году планируется строительство зданий для районных служб скорой помощи в Тбилиси, а также новое административное здание Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, в котором разместится единый центр реагирования.С нового года увеличиваются и зарплаты медикам. В частности, планируется уравнять оплату труда работников скорой помощи в Тбилиси и регионах. В то же время продолжится процесс обновления автопарка скорой помощи.С 2022 года в Грузии появятся и мотопарамедики для оказания экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях. "С 2022 года центр начнет использовать портативный кислородный генератор POGS (Portable Oxygen Generator System). Система поможет центру сократить расходы, связанные с закупкой кислорода, и упростить логистические процессы", - сообщают в Минздраве.В завершение презентация директор Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Александр Каландия продемонстрировал приглашенным гостям обновленный автопарк европейского уровня и новейшее медицинское оборудование центра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, скорая помощь, минздрав