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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 29 ноября - 5 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 29 ноября - 5 декабря

Неделя в столице обещает быть преимущественно ясной и теплой 29.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, будет сохраняться солнечная, временами облачная погода.В понедельник, 29 ноября, в столице будет солнечно и без осадков. Восход солнца в 08:05. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла. Скорость ветра в вечерние часы достигнет 6 м/с.Закат в Тбилиси в 17:32.Во вторник, 30 ноября, в Тбилиси вновь тепло, ожидается ясная погода. Восход солнца в 08:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. Скорость ветра достигнет до 4 м/с.Закат в Тбилиси в 17:31.В среду, 1 декабря, в столице будет облачно, слабый дождь. Восход солнца в 08:07. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 7 градусов, максимальная температура составит плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 10-12 м/с.Закат в Тбилиси в 17:31.В четверг, 2 декабря, в Тбилиси будет солнечно, временами облачно. Восход солнца в 08:08. Минимальная температура воздуха ночью плюс 4 градусов, днем – максимум 10 градусов тепла. Скорость ветра будет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси в 17:31.В пятницу, 3 декабря, будет ясно, моментами облачно. Восход в 08:09. Минимальная температура воздуха ночью плюс 1 градус, днем – максимум 9 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В субботу, 4 декабря, в Тбилиси погода будет ясной. Восход в 08:10. Минимальная температура воздуха ночью 1 градус выше нуля, днем – максимум 10 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 17:30.В воскресенье, 5 декабря, в столице Грузии преимущественно ясно. Восход солнца в 08:11. Минимальная температура воздуха ночью плюс 4 градуса. Днем столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра 1-4 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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