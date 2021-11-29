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В чемпионате Грузии по футболу определились участники плей-офф
В чемпионате Грузии по футболу определились участники плей-офф
В стыковых матчах "Торпедо" сыграет с "Мерани" из Мартвили 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T13:24+0400
2021-11-29T13:24+0400
2021-11-29T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Кутаисское "Торпедо" стало вторым клубом Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу, который сыграет в стыковых матчах за право выступления в высшем дивизионе на следующий сезон.В 35 туре нынешнего розыгрыша Национальной лиги торпедовцы сыграли вничью 1:1 с тбилисским "Локомотивом" и потеряли шансы догнать "Телави", который в своем матче обыграл "Дила" со счетом 3:1.Ранее участие в плей-офф себе гарантировала "Шукура" из Кобулети, занявшая в турнирной таблице предпоследнее девятое место.В стыковых матчах "Торпедо" сыграет с "Мерани" из Мартвили, который занял третье место во второй лиге, а "Шукура" встретится с "Гагра" (второе место).Стоит также отметить, что "Самтредиа" покидает высший дивизион чемпионата Грузии, а "Сиони" (Болниси), спустя два года, возвращается в элиту грузинского футбола.Чемпионом Грузии, впервые в своей истории, стало "Динамо" Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол
В чемпионате Грузии по футболу определились участники плей-офф
В стыковых матчах "Торпедо" сыграет с "Мерани" из Мартвили
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Кутаисское "Торпедо" стало вторым клубом Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу, который сыграет в стыковых матчах за право выступления в высшем дивизионе на следующий сезон.
В 35 туре нынешнего розыгрыша Национальной лиги торпедовцы сыграли вничью 1:1 с тбилисским "Локомотивом" и потеряли шансы догнать "Телави", который в своем матче обыграл "Дила" со счетом 3:1.
Ранее участие в плей-офф себе гарантировала "Шукура" из Кобулети, занявшая в турнирной таблице предпоследнее девятое место.
В стыковых матчах "Торпедо" сыграет с "Мерани" из Мартвили, который занял третье место во второй лиге, а "Шукура" встретится с "Гагра" (второе место).
Стоит также отметить, что "Самтредиа" покидает высший дивизион чемпионата Грузии, а "Сиони" (Болниси), спустя два года, возвращается в элиту грузинского футбола.
Чемпионом Грузии, впервые в своей истории, стало "Динамо" Батуми.
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