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Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии
Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии
Помимо Армении хурма и королек вывозятся в Россию, Украину, Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T08:02+0400
2021-11-30T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Из Грузии с первого сентября по 28 ноября экспортировано 10,1 тысячи тонн хурмы и корольков, 4,1 тысячи из которых в Армению, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.По данным ведомства, стоимость экспорта за отчетный период составила 5,1 миллиона долларов.Второе место среди стран, покупающих "заморские плоды" в Грузии, занимает Россия. В соседнюю страну уже вывезено 3,5 тысячи тонн фруктов. На третьем месте Украина – 2,2 тысячи тонн.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, торговля

Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии

08:02 30.11.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкСбор хурмы в Сочи
Сбор хурмы в Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Помимо Армении хурма и королек вывозятся в Россию, Украину, Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Из Грузии с первого сентября по 28 ноября экспортировано 10,1 тысячи тонн хурмы и корольков, 4,1 тысячи из которых в Армению, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.
По данным ведомства, стоимость экспорта за отчетный период составила 5,1 миллиона долларов.
Второе место среди стран, покупающих "заморские плоды" в Грузии, занимает Россия. В соседнюю страну уже вывезено 3,5 тысячи тонн фруктов. На третьем месте Украина – 2,2 тысячи тонн.
Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.
На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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