https://sputnik-georgia.ru/20211130/armeniya-lidiruet-po-importu-korolkov-i-khurmy-iz-gruzii-262454396.html

Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии

Армения лидирует по импорту корольков и хурмы из Грузии

Помимо Армении хурма и королек вывозятся в Россию, Украину, Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T08:02+0400

2021-11-30T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Из Грузии с первого сентября по 28 ноября экспортировано 10,1 тысячи тонн хурмы и корольков, 4,1 тысячи из которых в Армению, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.По данным ведомства, стоимость экспорта за отчетный период составила 5,1 миллиона долларов.Второе место среди стран, покупающих "заморские плоды" в Грузии, занимает Россия. В соседнюю страну уже вывезено 3,5 тысячи тонн фруктов. На третьем месте Украина – 2,2 тысячи тонн.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, торговля