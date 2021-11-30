https://sputnik-georgia.ru/20211130/besplatnaya-ucheba-v-rossiyskikh-vuzakh--srok-podachi-zayavok-prodlen-do-serediny-dekabrya-262479779.html
Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря
Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря
Приехать на учебу в Россию теперь несложно даже в условиях пандемии – подробности в материале 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T14:28+0400
2021-11-30T14:28+0400
2021-11-30T14:45+0400
общество
россия
новости
в мире
грузия
студенты
новости из россии
вузы россии
бесплатная учеба в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/18/249541511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea00a1dd3684a717871727fcb1b7629b.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, которые хотят учиться в российских вузах бесплатно, продлена до 15 декабря. Информация размещена на сайте Секции интересов Российской Федерации в Грузии.Подать заявку для участия в конкурсном отборе можно до 15 декабря 2021 года (до 22:59 по московскому времени).Грузинская молодежь сможет получить бесплатное образование в России >>>При этом в Секции интересов РФ подчеркивают – приехать на учебу в Россию теперь несложно даже в условиях пандемии."В конце августа этого года Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Голиковой разрешил возвращаться на учебу в Россию иностранным студентам из любых стран. Все, кто уже учился или поступил в этом году, смогут приехать к месту учебы, вернуться в общежития и обучаться в привычном формате. Для тех, кто поступит в российские вузы в новом году, процедура въезда в страну будет такая же", – пояснил Sputnik Грузия заведующий Консульской службой Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников.Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте.К заявке необходимо прикрепить отсканированные документы в соответствии с перечнем, составляющим досье кандидата. Подробный список необходимых документов можно найти на этом же сайте. Срок подачи документов продлится с 1 сентября по 1 ноября 2021 года включительно. Кандидатам необходимо учесть, что документам, предоставленным на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.С подробным руководством для абитуриентов можно ознакомиться по ссылке организаторов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/18/249541511_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_ae15fcc2f0c9563d3327744fd3187a50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, в мире, грузия, студенты, новости из россии, вузы россии, бесплатная учеба в россии
Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря
14:28 30.11.2021 (обновлено: 14:45 30.11.2021)
Приехать на учебу в Россию теперь несложно даже в условиях пандемии – подробности в материале
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.
Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, которые хотят учиться в российских вузах бесплатно, продлена до 15 декабря
. Информация размещена на сайте Секции интересов Российской Федерации в Грузии.
Подать заявку для участия в конкурсном отборе можно до 15 декабря 2021 года (до 22:59 по московскому времени).
При этом в Секции интересов РФ подчеркивают – приехать на учебу в Россию теперь несложно даже в условиях пандемии.
"В конце августа этого года Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Голиковой разрешил возвращаться на учебу в Россию иностранным студентам из любых стран. Все, кто уже учился или поступил в этом году, смогут приехать к месту учебы, вернуться в общежития и обучаться в привычном формате. Для тех, кто поступит в российские вузы в новом году, процедура въезда в страну будет такая же
", – пояснил Sputnik Грузия
заведующий Консульской службой Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников.
Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте
.
К заявке необходимо прикрепить отсканированные документы в соответствии с перечнем, составляющим досье кандидата. Подробный список необходимых документов можно найти на этом же сайте.
Срок подачи документов продлится с 1 сентября по 1 ноября 2021 года включительно. Кандидатам необходимо учесть, что документам, предоставленным на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.
С подробным руководством для абитуриентов можно ознакомиться по ссылке организаторов
.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.