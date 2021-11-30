https://sputnik-georgia.ru/20211130/besplatnaya-ucheba-v-rossiyskikh-vuzakh--srok-podachi-zayavok-prodlen-do-serediny-dekabrya-262479779.html

Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря

Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря

Приехать на учебу в Россию теперь несложно даже в условиях пандемии – подробности в материале 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T14:28+0400

2021-11-30T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, которые хотят учиться в российских вузах бесплатно, продлена до 15 декабря. Информация размещена на сайте Секции интересов Российской Федерации в Грузии.Подать заявку для участия в конкурсном отборе можно до 15 декабря 2021 года (до 22:59 по московскому времени).Грузинская молодежь сможет получить бесплатное образование в России >>>При этом в Секции интересов РФ подчеркивают – приехать на учебу в Россию теперь несложно даже в условиях пандемии."В конце августа этого года Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Голиковой разрешил возвращаться на учебу в Россию иностранным студентам из любых стран. Все, кто уже учился или поступил в этом году, смогут приехать к месту учебы, вернуться в общежития и обучаться в привычном формате. Для тех, кто поступит в российские вузы в новом году, процедура въезда в страну будет такая же", – пояснил Sputnik Грузия заведующий Консульской службой Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников.Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте.К заявке необходимо прикрепить отсканированные документы в соответствии с перечнем, составляющим досье кандидата. Подробный список необходимых документов можно найти на этом же сайте. Срок подачи документов продлится с 1 сентября по 1 ноября 2021 года включительно. Кандидатам необходимо учесть, что документам, предоставленным на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.С подробным руководством для абитуриентов можно ознакомиться по ссылке организаторов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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