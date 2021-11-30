https://sputnik-georgia.ru/20211130/eksperty-ob-oppozitsionnykh-telekanalakh-oni-iskazhayut-fakty-262495708.html

Эксперты об оппозиционных телеканалах: они искажают факты

Эксперты об оппозиционных телеканалах: они искажают факты

Оппозиционные телеканалы Грузии играют серьезную роль в поляризации общества, что ставит всю страну в очень трудное положение. Об этом заявили эксперты в ходе... 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T22:27+0400

2021-11-30T22:27+0400

2021-11-30T22:27+0400

видео

мультимедиа

сми

пресс-центр

видео-новости из грузии

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262495546_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc58f4f37a4f02bc3adf3713ec5870d4.jpg

Гостями пресс-центра Sputnik Грузия стали публицист, автор работ на тему информационной политики Байя Амашукели и доктор политических наук Тамар Кикнадзе.Эксперты сошлись во мнении, что оппозиционные телеканалы, которых в Грузии три – "Мтавари архи", "Пирвели" и "Формула", продвигают интересы главной оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" и Михаила Саакашвили. При этом эти телеканалы никак не выполняют функции независимых СМИ, считают эксперты, которые приняли участие в "круглом столе".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, сми, пресс-центр, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео