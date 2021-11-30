https://sputnik-georgia.ru/20211130/eksperty-ob-oppozitsionnykh-telekanalakh-oni-iskazhayut-fakty-262495708.html
Эксперты об оппозиционных телеканалах: они искажают факты
Эксперты об оппозиционных телеканалах: они искажают факты
Оппозиционные телеканалы Грузии играют серьезную роль в поляризации общества, что ставит всю страну в очень трудное положение. Об этом заявили эксперты в ходе... 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T22:27+0400
2021-11-30T22:27+0400
2021-11-30T22:27+0400
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Гостями пресс-центра Sputnik Грузия стали публицист, автор работ на тему информационной политики Байя Амашукели и доктор политических наук Тамар Кикнадзе.Эксперты сошлись во мнении, что оппозиционные телеканалы, которых в Грузии три – "Мтавари архи", "Пирвели" и "Формула", продвигают интересы главной оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" и Михаила Саакашвили. При этом эти телеканалы никак не выполняют функции независимых СМИ, считают эксперты, которые приняли участие в "круглом столе".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сми, пресс-центр, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Эксперты об оппозиционных телеканалах: они искажают факты
Оппозиционные телеканалы Грузии играют серьезную роль в поляризации общества, что ставит всю страну в очень трудное положение. Об этом заявили эксперты в ходе "круглого стола" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Гостями пресс-центра Sputnik Грузия
стали публицист, автор работ на тему информационной политики Байя Амашукели и доктор политических наук Тамар Кикнадзе.
Эксперты сошлись во мнении, что оппозиционные телеканалы, которых в Грузии три – "Мтавари архи", "Пирвели" и "Формула", продвигают интересы главной оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" и Михаила Саакашвили. При этом эти телеканалы никак не выполняют функции независимых СМИ, считают эксперты, которые приняли участие в "круглом столе".