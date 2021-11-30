https://sputnik-georgia.ru/20211130/glava-agentstva-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii-izbran-vitse-prezidentom-eurocontrol-262496401.html

Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL

Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL

Грузия в сотрудничестве с EUROCONTROL осуществила ряд реформ, включая внедрение принципа открытого неба 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T22:52+0400

2021-11-30T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Директор Агентства гражданской авиации Грузии Леван Каранадзе избран на второй срок вице-президентом Совета управляющих Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.На первый срок Каранадзе был избран на этом посту в 2019 году. По итогам голосования 25 ноября текущего года, он продолжит работу на этой должности в течение следующих двух лет. Данное решение единогласно поддержала 41 страна – член организации.Совет Европейской организации по безопасности аэронавигации - это руководящий орган ведомства, обеспечивающий реализацию политики и плана действий, установленных EUROCONTROL. Члены Совета являются первыми лицами авиационных властей государств-членов Организации.Президентом Совета в этом году избран Иоганн Фридрих Колсман, первое лицо авиационного ведомства Германии. А пост вице-президента займет глава австрийского авиационного управления Элизабет Ландрихтер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, агентство гражданской авиации, леван каранадзе, натия турнава