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Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL
Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL
Грузия в сотрудничестве с EUROCONTROL осуществила ряд реформ, включая внедрение принципа открытого неба 30.11.2021, Sputnik Грузия
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леван каранадзе
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Директор Агентства гражданской авиации Грузии Леван Каранадзе избран на второй срок вице-президентом Совета управляющих Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.На первый срок Каранадзе был избран на этом посту в 2019 году. По итогам голосования 25 ноября текущего года, он продолжит работу на этой должности в течение следующих двух лет. Данное решение единогласно поддержала 41 страна – член организации.Совет Европейской организации по безопасности аэронавигации - это руководящий орган ведомства, обеспечивающий реализацию политики и плана действий, установленных EUROCONTROL. Члены Совета являются первыми лицами авиационных властей государств-членов Организации.Президентом Совета в этом году избран Иоганн Фридрих Колсман, первое лицо авиационного ведомства Германии. А пост вице-президента займет глава австрийского авиационного управления Элизабет Ландрихтер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, агентство гражданской авиации, леван каранадзе, натия турнава

Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL

22:52 30.11.2021 (обновлено: 23:15 30.11.2021)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Грузия в сотрудничестве с EUROCONTROL осуществила ряд реформ, включая внедрение принципа открытого неба
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Директор Агентства гражданской авиации Грузии Леван Каранадзе избран на второй срок вице-президентом Совета управляющих Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
На первый срок Каранадзе был избран на этом посту в 2019 году. По итогам голосования 25 ноября текущего года, он продолжит работу на этой должности в течение следующих двух лет. Данное решение единогласно поддержала 41 страна – член организации.
"В сотрудничестве с EUROCONTROL мы осуществили ряд важных реформ, включая внедрение принципов открытого неба. Именно эти реформы помогают нам, несмотря на пандемию COVID-19, сегодня очень быстрыми темпами восстанавливать воздушное сообщение со многими странами. Мы являемся одним из лидеров среди членов EUROCONTROL по восстановлению воздушного сообщения", - заявила глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.
Совет Европейской организации по безопасности аэронавигации - это руководящий орган ведомства, обеспечивающий реализацию политики и плана действий, установленных EUROCONTROL. Члены Совета являются первыми лицами авиационных властей государств-членов Организации.
Президентом Совета в этом году избран Иоганн Фридрих Колсман, первое лицо авиационного ведомства Германии. А пост вице-президента займет глава австрийского авиационного управления Элизабет Ландрихтер.
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