https://sputnik-georgia.ru/20211130/glava-agentstva-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii-izbran-vitse-prezidentom-eurocontrol-262496401.html
Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL
Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL
Грузия в сотрудничестве с EUROCONTROL осуществила ряд реформ, включая внедрение принципа открытого неба 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T22:52+0400
2021-11-30T22:52+0400
2021-11-30T23:15+0400
новости
грузия
агентство гражданской авиации
леван каранадзе
натия турнава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/17/248091754_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_5829b42930de5db81ffa9924753530aa.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Директор Агентства гражданской авиации Грузии Леван Каранадзе избран на второй срок вице-президентом Совета управляющих Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.На первый срок Каранадзе был избран на этом посту в 2019 году. По итогам голосования 25 ноября текущего года, он продолжит работу на этой должности в течение следующих двух лет. Данное решение единогласно поддержала 41 страна – член организации.Совет Европейской организации по безопасности аэронавигации - это руководящий орган ведомства, обеспечивающий реализацию политики и плана действий, установленных EUROCONTROL. Члены Совета являются первыми лицами авиационных властей государств-членов Организации.Президентом Совета в этом году избран Иоганн Фридрих Колсман, первое лицо авиационного ведомства Германии. А пост вице-президента займет глава австрийского авиационного управления Элизабет Ландрихтер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/17/248091754_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_de0b84953e90b21b4f1305dd6043d308.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, агентство гражданской авиации, леван каранадзе, натия турнава
Глава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL
22:52 30.11.2021 (обновлено: 23:15 30.11.2021)
Грузия в сотрудничестве с EUROCONTROL осуществила ряд реформ, включая внедрение принципа открытого неба
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Директор Агентства гражданской авиации Грузии Леван Каранадзе избран на второй срок вице-президентом Совета управляющих Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
На первый срок Каранадзе был избран на этом посту в 2019 году. По итогам голосования 25 ноября текущего года, он продолжит работу на этой должности в течение следующих двух лет. Данное решение единогласно поддержала 41 страна – член организации.
"В сотрудничестве с EUROCONTROL мы осуществили ряд важных реформ, включая внедрение принципов открытого неба. Именно эти реформы помогают нам, несмотря на пандемию COVID-19, сегодня очень быстрыми темпами восстанавливать воздушное сообщение со многими странами. Мы являемся одним из лидеров среди членов EUROCONTROL по восстановлению воздушного сообщения", - заявила глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.
Совет Европейской организации по безопасности аэронавигации - это руководящий орган ведомства, обеспечивающий реализацию политики и плана действий, установленных EUROCONTROL. Члены Совета являются первыми лицами авиационных властей государств-членов Организации.
Президентом Совета в этом году избран Иоганн Фридрих Колсман, первое лицо авиационного ведомства Германии. А пост вице-президента займет глава австрийского авиационного управления Элизабет Ландрихтер.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.