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Градский перед смертью женился – СМИ
Градский перед смертью женился – СМИ
Александр и Марина жили вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей
2021-11-30T10:20+0400
2021-11-30T10:20+0400
2021-11-30T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Известный российский певец и композитор Александр Градский официально оформил брак с актрисой Мариной Коташенко за несколько недель до кончины, сообщил МК.Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. По информации СМИ, здоровье певца резко ухудшилось после перенесенного в начале осени коронавируса. Александр и Марина жили вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей, но до недавнего времени они не были официально женаты."По нашей информации, против оформления отношений был сам музыкант. Он говорил, что и так обеспечивает семью всем необходимым", – говорится в публикации.Однако теперь Коташенко имеет законные права на наследство музыканта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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александр градский, российский шоу-бизнес
Градский перед смертью женился – СМИ
10:20 30.11.2021 (обновлено: 10:32 30.11.2021)
Александр и Марина жили вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.
Известный российский певец и композитор Александр Градский официально оформил брак с актрисой Мариной Коташенко за несколько недель до кончины, сообщил МК
.
Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. По информации СМИ, здоровье певца резко ухудшилось после перенесенного в начале осени коронавируса.
Александр и Марина жили вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей, но до недавнего времени они не были официально женаты.
"По нашей информации, против оформления отношений был сам музыкант. Он говорил, что и так обеспечивает семью всем необходимым", – говорится в публикации.
Однако теперь Коташенко имеет законные права на наследство музыканта.
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