https://sputnik-georgia.ru/20211130/gradskiy-pered-smertyu-zhenilsya---smi-262468471.html

Градский перед смертью женился – СМИ

Градский перед смертью женился – СМИ

Александр и Марина жили вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей

2021-11-30T10:20+0400

2021-11-30T10:20+0400

2021-11-30T10:32+0400

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александр градский

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Известный российский певец и композитор Александр Градский официально оформил брак с актрисой Мариной Коташенко за несколько недель до кончины, сообщил МК.Александра Градского не стало 28 ноября, музыкант ушел из жизни на 73-м году. Причиной смерти выдающегося исполнителя стал инфаркт головного мозга. По информации СМИ, здоровье певца резко ухудшилось после перенесенного в начале осени коронавируса. Александр и Марина жили вместе последние 17 лет. Коташенко родила Градскому двоих детей, но до недавнего времени они не были официально женаты."По нашей информации, против оформления отношений был сам музыкант. Он говорил, что и так обеспечивает семью всем необходимым", – говорится в публикации.Однако теперь Коташенко имеет законные права на наследство музыканта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр градский, российский шоу-бизнес