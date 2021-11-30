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Грузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге

Грузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге

В минувшем сезоне Петриашвили завоевал медали на всех трех крупных турнирах 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T21:16+0400

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гено петриашвили

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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завершил сезон лидером в своей весовой категории (-125 кг), говорится в сообщении Международной федерации борьбы (UWW).В минувшем сезоне Петриашвили завоевал медали на всех трех крупных турнирах. На чемпионате Европы грузинский борец стал бронзовым призером, а на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира – серебряным. В общей сложности Петриашвили набрал 98 очков.Петриашвили обошел Амира Заре из Ирана и Таха Акгюля из Турции. Интересно что Заре стал чемпионом мира, но на ОИ в Токио завоевал бронзу. Это и стало решающим фактором в определении лучшего борца в весовой категории до 125 кг.За свое достижение Петриашвили получит от UWW 10 тысяч долларов призовых. Заре – семь, а Акгюль пополнит свой банковский счет тремя тысячами.Среди лучших оказался и Ника Кенчадзе, занявший по итогам сезон второе место в списке лучших борцов в весовой категории до 79 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211127/sbornaya-gruzii-stala-pobeditelem-komandnogo-chempionata-evropy-262417053.html

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