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Грузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге
Грузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге
В минувшем сезоне Петриашвили завоевал медали на всех трех крупных турнирах 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T21:16+0400
2021-11-30T21:16+0400
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грузия
гено петриашвили
борьба
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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завершил сезон лидером в своей весовой категории (-125 кг), говорится в сообщении Международной федерации борьбы (UWW).В минувшем сезоне Петриашвили завоевал медали на всех трех крупных турнирах. На чемпионате Европы грузинский борец стал бронзовым призером, а на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира – серебряным. В общей сложности Петриашвили набрал 98 очков.Петриашвили обошел Амира Заре из Ирана и Таха Акгюля из Турции. Интересно что Заре стал чемпионом мира, но на ОИ в Токио завоевал бронзу. Это и стало решающим фактором в определении лучшего борца в весовой категории до 125 кг.За свое достижение Петриашвили получит от UWW 10 тысяч долларов призовых. Заре – семь, а Акгюль пополнит свой банковский счет тремя тысячами.Среди лучших оказался и Ника Кенчадзе, занявший по итогам сезон второе место в списке лучших борцов в весовой категории до 79 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, борьба

Грузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге

21:16 30.11.2021
© AP Photo / Aaron FavilaБорец Гено Петриашвили
Борец Гено Петриашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Aaron Favila
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В минувшем сезоне Петриашвили завоевал медали на всех трех крупных турнирах
ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завершил сезон лидером в своей весовой категории (-125 кг), говорится в сообщении Международной федерации борьбы (UWW).
В минувшем сезоне Петриашвили завоевал медали на всех трех крупных турнирах. На чемпионате Европы грузинский борец стал бронзовым призером, а на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира – серебряным. В общей сложности Петриашвили набрал 98 очков.
Петриашвили обошел Амира Заре из Ирана и Таха Акгюля из Турции. Интересно что Заре стал чемпионом мира, но на ОИ в Токио завоевал бронзу. Это и стало решающим фактором в определении лучшего борца в весовой категории до 125 кг.
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За свое достижение Петриашвили получит от UWW 10 тысяч долларов призовых. Заре – семь, а Акгюль пополнит свой банковский счет тремя тысячами.
Среди лучших оказался и Ника Кенчадзе, занявший по итогам сезон второе место в списке лучших борцов в весовой категории до 79 кг.
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