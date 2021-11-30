https://sputnik-georgia.ru/20211130/kovid-pasporta-v-gruzii---glavnoe-262492112.html

Ковид-паспорта в Грузии - главное

Ковид-паспорта в Грузии - главное

С 1 декабря в стране будут задействованы ковид-паспорта: QR-коды с указанием ковид-статуса гражданина 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T20:20+0400

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2021-11-30T20:20+0400

пятая волна

общество

грузия

инфографика

коронавирус covid-19

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Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года, сейчас в стране уже пятая волна COVID-19По данным официального сайта правительства Грузии на 30 ноября, с начала пандемии от коронавируса в Грузии умерли 12 054 человека, общее количество зараженных - 845 643.О том, какие места граждане Грузии и иностранцы смогут посещать только при наличии "зеленых паспортов", и другие подробности, связанные с нововведением, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Стоит отметить, что граждане Грузии или иностранцы, которые были вакцинированы или протестированы за границей (не в странах, интегрированных в систему EU Digital COVID Certificate), могут получить ковид-паспорт только после пересечения границы, зарегистрировавшись на сайтах CovidPass Georgia или moh.gov.ge.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, инфографика, коронавирус covid-19, инфографика