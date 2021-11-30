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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Ковид-паспорта в Грузии - главное
Ковид-паспорта в Грузии - главное
С 1 декабря в стране будут задействованы ковид-паспорта: QR-коды с указанием ковид-статуса гражданина 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T20:20+0400
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общество
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инфографика
коронавирус covid-19
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Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года, сейчас в стране уже пятая волна COVID-19По данным официального сайта правительства Грузии на 30 ноября, с начала пандемии от коронавируса в Грузии умерли 12 054 человека, общее количество зараженных - 845 643.О том, какие места граждане Грузии и иностранцы смогут посещать только при наличии "зеленых паспортов", и другие подробности, связанные с нововведением, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Стоит отметить, что граждане Грузии или иностранцы, которые были вакцинированы или протестированы за границей (не в странах, интегрированных в систему EU Digital COVID Certificate), могут получить ковид-паспорт только после пересечения границы, зарегистрировавшись на сайтах CovidPass Georgia или moh.gov.ge.
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общество, грузия, инфографика, коронавирус covid-19, инфографика

Ковид-паспорта в Грузии - главное

20:20 30.11.2021
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С 1 декабря в стране будут задействованы ковид-паспорта: QR-коды с указанием ковид-статуса гражданина
Ковид-паспорта в Грузии - Sputnik Грузия
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года, сейчас в стране уже пятая волна COVID-19
По данным официального сайта правительства Грузии на 30 ноября, с начала пандемии от коронавируса в Грузии умерли 12 054 человека, общее количество зараженных - 845 643.
О том, какие места граждане Грузии и иностранцы смогут посещать только при наличии "зеленых паспортов", и другие подробности, связанные с нововведением, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.
Стоит отметить, что граждане Грузии или иностранцы, которые были вакцинированы или протестированы за границей (не в странах, интегрированных в систему EU Digital COVID Certificate), могут получить ковид-паспорт только после пересечения границы, зарегистрировавшись на сайтах CovidPass Georgia или moh.gov.ge.
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