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Ковид-паспорта в Грузии - главное
Ковид-паспорта в Грузии - главное
С 1 декабря в стране будут задействованы ковид-паспорта: QR-коды с указанием ковид-статуса гражданина 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T20:20+0400
2021-11-30T20:20+0400
2021-11-30T20:20+0400
пятая волна
общество
грузия
инфографика
коронавирус covid-19
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Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года, сейчас в стране уже пятая волна COVID-19По данным официального сайта правительства Грузии на 30 ноября, с начала пандемии от коронавируса в Грузии умерли 12 054 человека, общее количество зараженных - 845 643.О том, какие места граждане Грузии и иностранцы смогут посещать только при наличии "зеленых паспортов", и другие подробности, связанные с нововведением, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Стоит отметить, что граждане Грузии или иностранцы, которые были вакцинированы или протестированы за границей (не в странах, интегрированных в систему EU Digital COVID Certificate), могут получить ковид-паспорт только после пересечения границы, зарегистрировавшись на сайтах CovidPass Georgia или moh.gov.ge.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, инфографика, коронавирус covid-19, инфографика
Ковид-паспорта в Грузии - главное
С 1 декабря в стране будут задействованы ковид-паспорта: QR-коды с указанием ковид-статуса гражданина
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года, сейчас в стране уже пятая волна COVID-19
По данным официального сайта
правительства Грузии на 30 ноября, с начала пандемии от коронавируса в Грузии умерли 12 054 человека, общее количество зараженных - 845 643.
О том, какие места граждане Грузии и иностранцы смогут посещать только при наличии "зеленых паспортов", и другие подробности, связанные с нововведением, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия
.
Стоит отметить, что граждане Грузии или иностранцы, которые были вакцинированы или протестированы за границей (не в странах, интегрированных в систему EU Digital COVID Certificate), могут получить ковид-паспорт только после пересечения границы, зарегистрировавшись на сайтах CovidPass Georgia или moh.gov.ge
.