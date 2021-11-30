Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211130/novye-shrifty-sozdannye-na-osnove-gruzinskoy-pismennosti-predstavili-v-tbilisi-262488853.html
Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси
Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси
В стране бережно хранят традиции грузинской письменностью и паралельно креативно развивают современное письмо
2021-11-30T18:21+0400
2021-11-30T19:27+0400
культура
новости
грузия
грузинский алфавит
рукопись
выставка
национальный архив грузии
алфавит
письменность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262486878_0:127:2048:1280_1920x0_80_0_0_eea03125930d44e6680e7c6c8f5419ef.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. "Анбандиди", "Грагнилиса" и "Медея" - презентация трех этих новых шрифтов, созданных на основе трех видов грузинской письменности, состоялась в Тбилиси, говорится на официальной странице Национального архива при министерстве юстиции в Facebook.Шрифты были разработаны каллиграфом Давидом Майсурадзе по рукописям, хранящимся в Нацархиве, при сотрудничестве с Архивом и компанией "Джепра".Среди шедевров, по мотивам которых были разработаны новые шрифты, рукописи IX века "Евангелие Анбанда", "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века и "История Ясона и Медеи" XVII века. В основу шрифта, созданного согласно письменности асомтаврули, легла выдающаяся рукопись IX века "Анбандидское Евангелие". Шрифт на основе письменности нусхури создан по мотивам кондака "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века, а шрифт мхедрули - по мотивам "История Ясона и Медеи" XVII века.Шрифты доступны для всех заинтересованных лиц безвозмездно. Проект приурочен к пятилетию включения трех видов грузинского алфавита в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма.С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262486878_343:86:2048:1365_1920x0_80_0_0_3254d55eef061cacb7d6febaebe6ad3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, грузинский алфавит, рукопись, выставка, национальный архив грузии, алфавит, письменность

Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси

18:21 30.11.2021 (обновлено: 19:27 30.11.2021)
© Facebook / National Archives of GeorgiaПрезентация трех видов шрифта, которые были созданы на основе грузинских рукописей
Презентация трех видов шрифта, которые были созданы на основе грузинских рукописей - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© Facebook / National Archives of Georgia
Подписаться на
В стране бережно хранят традиции грузинской письменностью и паралельно креативно развивают современное письмо
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. "Анбандиди", "Грагнилиса" и "Медея" - презентация трех этих новых шрифтов, созданных на основе трех видов грузинской письменности, состоялась в Тбилиси, говорится на официальной странице Национального архива при министерстве юстиции в Facebook.
Шрифты были разработаны каллиграфом Давидом Майсурадзе по рукописям, хранящимся в Нацархиве, при сотрудничестве с Архивом и компанией "Джепра".
Среди шедевров, по мотивам которых были разработаны новые шрифты, рукописи IX века "Евангелие Анбанда", "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века и "История Ясона и Медеи" XVII века.
В основу шрифта, созданного согласно письменности асомтаврули, легла выдающаяся рукопись IX века "Анбандидское Евангелие". Шрифт на основе письменности нусхури создан по мотивам кондака "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века, а шрифт мхедрули - по мотивам "История Ясона и Медеи" XVII века.
Шрифты доступны для всех заинтересованных лиц безвозмездно.
Проект приурочен к пятилетию включения трех видов грузинского алфавита в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма.
С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:56В Грузии с 1 января вводятся новые штрафы для курильщиков
18:21Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси
18:06Сакральный ноябрь: кто пытается похоронить молодую демократию в Грузии?
17:42У Службы госбезопасности Грузии прошла акция протеста оппозиции - видео
17:18"Большой брат следит за тобой" - у здания СГБ Грузии прошла акция протеста
15:43МВД изъяло целый арсенал оружия по всей Грузии – задержаны 10 человек
15:09Мэр Тбилиси представил свою команду, с которой будет работать четыре года
14:54Фигурант дела о беспорядках в Тбилиси вновь оказался за решеткой
14:37Сборная Грузии по футзалу проведет четыре тест-матча в рамках подготовки к ЧЕ
14:28Бесплатная учеба в российских вузах – срок подачи заявок продлен до середины декабря
14:22Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны
14:07Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО
13:52Авиация пограничной полиции Грузии проложила воздушный мост в Тушети
13:22Грузия не участвует в конкурсе "Мисс Вселенная - 2021" из-за пандемии коронавируса
13:07Карасин сожалеет об отказе Грузии участвовать в формате "3+3"
12:49В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
12:19Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов
12:04В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
11:49Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
11:34Минздрав Грузии разделяет позицию Патриархии по поводу вакцинации от коронавируса