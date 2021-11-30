https://sputnik-georgia.ru/20211130/novye-shrifty-sozdannye-na-osnove-gruzinskoy-pismennosti-predstavili-v-tbilisi-262488853.html

Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси

Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси

В стране бережно хранят традиции грузинской письменностью и паралельно креативно развивают современное письмо

2021-11-30T18:21+0400

2021-11-30T18:21+0400

2021-11-30T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. "Анбандиди", "Грагнилиса" и "Медея" - презентация трех этих новых шрифтов, созданных на основе трех видов грузинской письменности, состоялась в Тбилиси, говорится на официальной странице Национального архива при министерстве юстиции в Facebook.Шрифты были разработаны каллиграфом Давидом Майсурадзе по рукописям, хранящимся в Нацархиве, при сотрудничестве с Архивом и компанией "Джепра".Среди шедевров, по мотивам которых были разработаны новые шрифты, рукописи IX века "Евангелие Анбанда", "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века и "История Ясона и Медеи" XVII века. В основу шрифта, созданного согласно письменности асомтаврули, легла выдающаяся рукопись IX века "Анбандидское Евангелие". Шрифт на основе письменности нусхури создан по мотивам кондака "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века, а шрифт мхедрули - по мотивам "История Ясона и Медеи" XVII века.Шрифты доступны для всех заинтересованных лиц безвозмездно. Проект приурочен к пятилетию включения трех видов грузинского алфавита в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма.С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, грузинский алфавит, рукопись, выставка, национальный архив грузии, алфавит, письменность