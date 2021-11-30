https://sputnik-georgia.ru/20211130/novye-shrifty-sozdannye-na-osnove-gruzinskoy-pismennosti-predstavili-v-tbilisi-262488853.html
Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси
Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси
В стране бережно хранят традиции грузинской письменностью и паралельно креативно развивают современное письмо
2021-11-30T18:21+0400
2021-11-30T18:21+0400
2021-11-30T19:27+0400
культура
новости
грузия
грузинский алфавит
рукопись
выставка
национальный архив грузии
алфавит
письменность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262486878_0:127:2048:1280_1920x0_80_0_0_eea03125930d44e6680e7c6c8f5419ef.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. "Анбандиди", "Грагнилиса" и "Медея" - презентация трех этих новых шрифтов, созданных на основе трех видов грузинской письменности, состоялась в Тбилиси, говорится на официальной странице Национального архива при министерстве юстиции в Facebook.Шрифты были разработаны каллиграфом Давидом Майсурадзе по рукописям, хранящимся в Нацархиве, при сотрудничестве с Архивом и компанией "Джепра".Среди шедевров, по мотивам которых были разработаны новые шрифты, рукописи IX века "Евангелие Анбанда", "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века и "История Ясона и Медеи" XVII века. В основу шрифта, созданного согласно письменности асомтаврули, легла выдающаяся рукопись IX века "Анбандидское Евангелие". Шрифт на основе письменности нусхури создан по мотивам кондака "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века, а шрифт мхедрули - по мотивам "История Ясона и Медеи" XVII века.Шрифты доступны для всех заинтересованных лиц безвозмездно. Проект приурочен к пятилетию включения трех видов грузинского алфавита в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма.С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1e/262486878_343:86:2048:1365_1920x0_80_0_0_3254d55eef061cacb7d6febaebe6ad3e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, грузинский алфавит, рукопись, выставка, национальный архив грузии, алфавит, письменность
Новые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси
18:21 30.11.2021 (обновлено: 19:27 30.11.2021)
В стране бережно хранят традиции грузинской письменностью и паралельно креативно развивают современное письмо
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.
"Анбандиди", "Грагнилиса" и "Медея" - презентация трех этих новых шрифтов, созданных на основе трех видов грузинской письменности, состоялась в Тбилиси, говорится на официальной странице Национального архива при министерстве юстиции в Facebook
.
Шрифты были разработаны каллиграфом Давидом Майсурадзе по рукописям, хранящимся в Нацархиве, при сотрудничестве с Архивом и компанией "Джепра".
Среди шедевров, по мотивам которых были разработаны новые шрифты, рукописи IX века "Евангелие Анбанда", "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века и "История Ясона и Медеи" XVII века.
В основу шрифта, созданного согласно письменности асомтаврули, легла выдающаяся рукопись IX века "Анбандидское Евангелие". Шрифт на основе письменности нусхури создан по мотивам кондака "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века, а шрифт мхедрули - по мотивам "История Ясона и Медеи" XVII века.
Шрифты доступны для всех заинтересованных лиц безвозмездно.
Проект приурочен к пятилетию включения трех видов грузинского алфавита в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма.
С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.