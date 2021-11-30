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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/opernaya-pevitsa-anita-rachvelishvili-stala-mamoy--foto-262476901.html
Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО
Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО
У оперной дивы, которая во время беременности вакцинировалась против коронавируса, родилась дочь Лилеана
2021-11-30T14:07+0400
2021-11-30T14:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анита рачвелишвили
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Оперная дива, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили стала мамой, первую фотографию артистка опубликовала в Facebook."Маленькая Лилеана Маисурадзе родилась сегодня. Анита и Лиле здоровы и чувствуют себя отлично! Спасибо богу за все!" – говорится в сообщении.В июле этого года Рачвелишвили объявила о том, что временно оставляет сцену. Причиной тому стала беременность артистки.Тогда Рачвелишвили провела свой последний концерт до декрета на пятом месяце беременности – это был ее дебют в старейшем оперном театре Европы в Неаполе Teatro San Carlo.Будучи беременной на седьмом месяце Рачвелишвили вакцинировалась против коронавируса. Тогда она сказала, что дважды столкнулась с коварным вирусом и боится, что организму в третий раз будет еще сложнее одолеть коронавирус.Чем известна Анита Рачвелишвили?Анита Рачвелишвили родилась в Тбилиси. Обучалась игре на фортепиано в школе им. Мухрана Мачавариани, а вокалу – в Консерватории им. Вано Сараджишвили. В Грузии Рачвелишвили дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.На международной арене Анита Рачвелишвили стала известна 7 декабря 2009 года, на открытии сезона в La Scala, где исполнила заглавную партию в опере "Кармен".Дебютный спектакль певицы на европейской сцене прошел с огромным успехом и транслировался телеканалами всего мира. В 2011 году певица дебютировала на сцене нью-йоркского Carnegie Hall в партии Принцессы де Буйон в опере Чилеа "Адриенна Лекуврер". В 2017 году за исполнение партии Далилы в опере "Самсон и Далила" Сен-Санса Рачвелишвили была удостоена звания "Лучшая певица" премии Bachtrack Opera Awards.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анита рачвелишвили, грузинский шоу-бизнес

Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО

14:07 30.11.2021
© Facebook / Slow Mo Анита Рачвелишвили
Анита Рачвелишвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© Facebook / Slow Mo
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У оперной дивы, которая во время беременности вакцинировалась против коронавируса, родилась дочь Лилеана
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Оперная дива, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили стала мамой, первую фотографию артистка опубликовала в Facebook.
"Маленькая Лилеана Маисурадзе родилась сегодня. Анита и Лиле здоровы и чувствуют себя отлично! Спасибо богу за все!" – говорится в сообщении.
В июле этого года Рачвелишвили объявила о том, что временно оставляет сцену. Причиной тому стала беременность артистки.
Тогда Рачвелишвили провела свой последний концерт до декрета на пятом месяце беременности – это был ее дебют в старейшем оперном театре Европы в Неаполе Teatro San Carlo.
Будучи беременной на седьмом месяце Рачвелишвили вакцинировалась против коронавируса. Тогда она сказала, что дважды столкнулась с коварным вирусом и боится, что организму в третий раз будет еще сложнее одолеть коронавирус.

Чем известна Анита Рачвелишвили?

Анита Рачвелишвили родилась в Тбилиси. Обучалась игре на фортепиано в школе им. Мухрана Мачавариани, а вокалу – в Консерватории им. Вано Сараджишвили. В Грузии Рачвелишвили дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.
© photo: Anita Rachvelishvili Official / FBОперная певица Анита Рачвелишвили
Оперная певица Анита Рачвелишвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
Оперная певица Анита Рачвелишвили
© photo: Anita Rachvelishvili Official / FB
На международной арене Анита Рачвелишвили стала известна 7 декабря 2009 года, на открытии сезона в La Scala, где исполнила заглавную партию в опере "Кармен".
Дебютный спектакль певицы на европейской сцене прошел с огромным успехом и транслировался телеканалами всего мира. В 2011 году певица дебютировала на сцене нью-йоркского Carnegie Hall в партии Принцессы де Буйон в опере Чилеа "Адриенна Лекуврер". В 2017 году за исполнение партии Далилы в опере "Самсон и Далила" Сен-Санса Рачвелишвили была удостоена звания "Лучшая певица" премии Bachtrack Opera Awards.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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