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Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО

Оперная певица Анита Рачвелишвили стала мамой – ФОТО

У оперной дивы, которая во время беременности вакцинировалась против коронавируса, родилась дочь Лилеана

2021-11-30T14:07+0400

2021-11-30T14:07+0400

2021-11-30T14:07+0400

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анита рачвелишвили

грузинский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Оперная дива, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили стала мамой, первую фотографию артистка опубликовала в Facebook."Маленькая Лилеана Маисурадзе родилась сегодня. Анита и Лиле здоровы и чувствуют себя отлично! Спасибо богу за все!" – говорится в сообщении.В июле этого года Рачвелишвили объявила о том, что временно оставляет сцену. Причиной тому стала беременность артистки.Тогда Рачвелишвили провела свой последний концерт до декрета на пятом месяце беременности – это был ее дебют в старейшем оперном театре Европы в Неаполе Teatro San Carlo.Будучи беременной на седьмом месяце Рачвелишвили вакцинировалась против коронавируса. Тогда она сказала, что дважды столкнулась с коварным вирусом и боится, что организму в третий раз будет еще сложнее одолеть коронавирус.Чем известна Анита Рачвелишвили?Анита Рачвелишвили родилась в Тбилиси. Обучалась игре на фортепиано в школе им. Мухрана Мачавариани, а вокалу – в Консерватории им. Вано Сараджишвили. В Грузии Рачвелишвили дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.На международной арене Анита Рачвелишвили стала известна 7 декабря 2009 года, на открытии сезона в La Scala, где исполнила заглавную партию в опере "Кармен".Дебютный спектакль певицы на европейской сцене прошел с огромным успехом и транслировался телеканалами всего мира. В 2011 году певица дебютировала на сцене нью-йоркского Carnegie Hall в партии Принцессы де Буйон в опере Чилеа "Адриенна Лекуврер". В 2017 году за исполнение партии Далилы в опере "Самсон и Далила" Сен-Санса Рачвелишвили была удостоена звания "Лучшая певица" премии Bachtrack Opera Awards.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анита рачвелишвили, грузинский шоу-бизнес