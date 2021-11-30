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У Службы госбезопасности Грузии прошла акция протеста оппозиции - видео
У Службы госбезопасности Грузии прошла акция протеста оппозиции - видео
Оппозиционные активисты провели акцию протеста перед зданием Службы государственной безопасности Грузии во вторник, требуя прекратить тайные слежки в стране... 30.11.2021, Sputnik Грузия
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Организаторами акции выступили представители общественных движений "Меняй", "Стыдно", а также молодые активисты оппозиционных партий "Лело" и "Дроа" (Время). Демонстранты выкрикивали лозунг "СГБ должна быть разрушена!", держа в руках плакаты "Не подслушивайте нас!", "Большой брат следит за тобой!"ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам участника акции Гиги Макарашвили, перманентные митинги будут продолжаться до тех пор, пока "система СГБ не будет разрушена". "Люди, работающие здесь, также должны знать, что мы платим им зарплату за то, чтобы они обеспечивали безопасность государства, а не следили за нами в спальне или в телефоне", - сказал Макарашвили.Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности страны.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет. Что касается официальной позиции властей, то премьер-министр заявил, что правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров и ждет результатов следствия.
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видео, мультимедиа, сгб, акции протеста, видео-новости из грузии, оппозиция, видео

У Службы госбезопасности Грузии прошла акция протеста оппозиции - видео

17:42 30.11.2021 (обновлено: 17:43 30.11.2021)
© video: Sputnik / Alex Shlamov
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Оппозиционные активисты провели акцию протеста перед зданием Службы государственной безопасности Грузии во вторник, требуя прекратить тайные слежки в стране. Смотрите в видео кадры с места события
Организаторами акции выступили представители общественных движений "Меняй", "Стыдно", а также молодые активисты оппозиционных партий "Лело" и "Дроа" (Время). Демонстранты выкрикивали лозунг "СГБ должна быть разрушена!", держа в руках плакаты "Не подслушивайте нас!", "Большой брат следит за тобой!"
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По словам участника акции Гиги Макарашвили, перманентные митинги будут продолжаться до тех пор, пока "система СГБ не будет разрушена". "Люди, работающие здесь, также должны знать, что мы платим им зарплату за то, чтобы они обеспечивали безопасность государства, а не следили за нами в спальне или в телефоне", - сказал Макарашвили.
Файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ, дипломатов были обнародованы грузинскими оппозиционными телеканалами в преддверии выборов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности страны.
Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября заявила о начале следствия по делу о тайных прослушках по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет. Что касается официальной позиции властей, то премьер-министр заявил, что правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров и ждет результатов следствия.
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