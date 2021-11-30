https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-chempionate-mira-po-tyazheloy-atletike-primut-uchastie-12-sportsmenov-iz-gruzii-262491178.html

В чемпионате мира по тяжелой атлетике примут участие 12 спортсменов из Грузии

В чемпионате мира по тяжелой атлетике примут участие 12 спортсменов из Грузии

На последнем чемпионате мира в 2019 году штангисты сборной Грузии завоевали три медали 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T19:46+0400

2021-11-30T19:46+0400

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лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Ташкенте с 7 по 17 декабря, примут участие 12 спортсменов из Грузии, говорится в сообщении международной федерации тяжелой атлетики (IWF)На данный момент заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:В прошлом году из-за пандемии COVID-19 чемпионат мира не проводился, а на турнире в 2019 году штангисты сборной Грузии завоевали три медали: Талахадзе завоевал золото, установив три мировых рекорда, а Давитадзе и Плесной стали бронзовыми призерами турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, лаша талахадзе, реваз давитадзе