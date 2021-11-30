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В чемпионате мира по тяжелой атлетике примут участие 12 спортсменов из Грузии
В чемпионате мира по тяжелой атлетике примут участие 12 спортсменов из Грузии
На последнем чемпионате мира в 2019 году штангисты сборной Грузии завоевали три медали 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T19:46+0400
2021-11-30T19:46+0400
2021-11-30T20:09+0400
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новости
грузия
лаша талахадзе
реваз давитадзе
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ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Ташкенте с 7 по 17 декабря, примут участие 12 спортсменов из Грузии, говорится в сообщении международной федерации тяжелой атлетики (IWF)На данный момент заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:В прошлом году из-за пандемии COVID-19 чемпионат мира не проводился, а на турнире в 2019 году штангисты сборной Грузии завоевали три медали: Талахадзе завоевал золото, установив три мировых рекорда, а Давитадзе и Плесной стали бронзовыми призерами турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, лаша талахадзе, реваз давитадзе
В чемпионате мира по тяжелой атлетике примут участие 12 спортсменов из Грузии
19:46 30.11.2021 (обновлено: 20:09 30.11.2021)
На последнем чемпионате мира в 2019 году штангисты сборной Грузии завоевали три медали
ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет в Ташкенте с 7 по 17 декабря, примут участие 12 спортсменов из Грузии, говорится в сообщении международной федерации тяжелой атлетики (IWF)
На данный момент заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:
Годердзи Берделидзе, Шота Мишвелидзе, Рамин Шамилишвили (все -61 кг),
Реваз Давитадзе (-89 кг),
Антон Плесной, Ираклий Гобечишвили (оба -96 кг),
Ираклий Чхеидзе, Заза Ломтадзе (оба -102 кг),
Лаша Талахадзе, Георгий Чхеидзе, Бакар Турманидзе (все +109 кг).
В прошлом году из-за пандемии COVID-19 чемпионат мира не проводился, а на турнире в 2019 году штангисты сборной Грузии завоевали три медали: Талахадзе завоевал золото, установив три мировых рекорда, а Давитадзе и Плесной стали бронзовыми призерами турнира.
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