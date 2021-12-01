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Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом
Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом
Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T01:16+0400
2021-12-01T01:16+0400
2021-12-01T02:23+0400
происшествия
новости
грузия
отравление газом
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси.Как сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy Первому каналу, по предварительной версии, оба человека умерли от отравления угарным газом.Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания. Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, отравление газом
Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом
01:16 01.12.2021 (обновлено: 02:23 01.12.2021)
Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси.
Как сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy Первому каналу
, по предварительной версии, оба человека умерли от отравления угарным газом.
Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания. Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую.
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