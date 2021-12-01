Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211201/dva-cheloveka-v-tbilisi-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-262498531.html
Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом
Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом
Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T01:16+0400
2021-12-01T02:23+0400
происшествия
новости
грузия
отравление газом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259154275_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_1cc149f4de2084a3bb1c2dd1a961b2c3.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси.Как сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy Первому каналу, по предварительной версии, оба человека умерли от отравления угарным газом.Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания. Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259154275_473:234:2891:2048_1920x0_80_0_0_6298d5856f7259751ac6d49ae0efed94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, отравление газом

Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом

01:16 01.12.2021 (обновлено: 02:23 01.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси.
Как сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy Первому каналу, по предварительной версии, оба человека умерли от отравления угарным газом.
Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания. Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:16Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом
00:41Новые страсти по Конституции Грузии - чего опасается оппозиция
ВчераВ рамках строительства трассы Восток –Запад в Грузии построят новый мост
ВчераПартию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан
ВчераГлава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL
ВчераСлужба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси
ВчераЭксперты об оппозиционных телеканалах: они искажают факты
ВчераУбийство гражданки России в Тбилиси: семья Шаталовой требует наказать заказчика
ВчераСрок ПЦР-теста на коронавирус в России сократили до 48 часов из-за штамма "омикрон"
ВчераГрузинский борец Гено Петриашвили завершил сезон лидером в мировом рейтинге
ВчераЖители села в Кахети протестуют против строительства ГЭС
ВчераЧто ел Саакашвили на обед, или Экзотические приоритеты политического бомонда Грузии
ВчераКовид-паспорта в Грузии - главное
ВчераДорогу к границе Грузии с Азербайджаном построит китайская компания
ВчераВ чемпионате мира по тяжелой атлетике примут участие 12 спортсменов из Грузии
ВчераАфера на миллионы: в Грузии раскрыли новую схему мошенничества
ВчераБеларусь готова вернуть ядерное оружие на свою территорию - план Лукашенко
ВчераВ Грузии с 1 января вводятся новые штрафы для курильщиков
ВчераПутин высказался о выборах 2024 года и новом сроке Байдена
ВчераНовые шрифты, созданные на основе грузинской письменности, представили в Тбилиси