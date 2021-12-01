https://sputnik-georgia.ru/20211201/dva-cheloveka-v-tbilisi-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-262498531.html

Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом

Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом

Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T01:16+0400

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происшествия

новости

грузия

отравление газом

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двое мужчин были найдены мертвыми в одном из домов на улице Шартава в Тбилиси.Как сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy Первому каналу, по предварительной версии, оба человека умерли от отравления угарным газом.Дом сдан в аренду и в нем установлен водонагреватель с открытой камерой сгорания. Площадь, где произошел инцидент, имеет коммерческую регистрацию и была произвольно превращена в жилую.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, отравление газом