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Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне
Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне
Самое долгожданное модное мероприятие "прогремело" в Лондоне. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония награждения The Fashion Awards-2021 в... 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T11:22+0400
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Пожалуй, за все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, поэтому гостьи премии старались выглядеть как никогда эффектно.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Это мероприятие собрало множество влиятельных персон из индустрии моды, а также моделей и других знаменитостей, которые с удовольствием демонстрировали на красной дорожке свои праздничные наряды.Многие селебрити отдали предпочтение вызывающим или ярким нарядам, хотя на красной дорожке можно было увидеть и немало классических луков.The Fashion Awards называют "британским ответом" американскому Met Gala – одному из известнейших модных событий в мире.
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фотоленты, мультимедиа, мода, стиль, новости в фотографиях, шоу-бизнес, фото

Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне

11:22 01.12.2021
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Самое долгожданное модное мероприятие "прогремело" в Лондоне. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония награждения The Fashion Awards-2021 в Королевском "Альберт-Холле"
Пожалуй, за все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, поэтому гостьи премии старались выглядеть как никогда эффектно.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Это мероприятие собрало множество влиятельных персон из индустрии моды, а также моделей и других знаменитостей, которые с удовольствием демонстрировали на красной дорожке свои праздничные наряды.
Многие селебрити отдали предпочтение вызывающим или ярким нарядам, хотя на красной дорожке можно было увидеть и немало классических луков.
The Fashion Awards называют "британским ответом" американскому Met Gala – одному из известнейших модных событий в мире.
© REUTERS / Henry Nicholls

В понедельник, 29 ноября, в лондонском Альберт-холле прошла церемония вручения премии The Fashion Awards, вернувшаяся после годичного перерыва.

Модель Джордан Данн на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

В понедельник, 29 ноября, в лондонском Альберт-холле прошла церемония вручения премии The Fashion Awards, вернувшаяся после годичного перерыва.Модель Джордан Данн на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
1/14
© REUTERS / Henry Nicholls

В понедельник, 29 ноября, в лондонском Альберт-холле прошла церемония вручения премии The Fashion Awards, вернувшаяся после годичного перерыва.

Модель Джордан Данн на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Британский модный совет по традиции наградил крупных фигур модной индустрии

Актер Билли Портер на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

Британский модный совет по традиции наградил крупных фигур модной индустрииАктер Билли Портер на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
2/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Британский модный совет по традиции наградил крупных фигур модной индустрии

Актер Билли Портер на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Дизайнером года стал Ким Джонс, специальный приз Изабеллы Блоу получил стилист Иб Камара, а приз для молодых талантов забрала Ненси Дояка

Дизайнер Чарльз Джефри на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

Дизайнером года стал Ким Джонс, специальный приз Изабеллы Блоу получил стилист Иб Камара, а приз для молодых талантов забрала Ненси ДоякаДизайнер Чарльз Джефри на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
3/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Дизайнером года стал Ким Джонс, специальный приз Изабеллы Блоу получил стилист Иб Камара, а приз для молодых талантов забрала Ненси Дояка

Дизайнер Чарльз Джефри на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Томми Хилфигеру вручили награду за выдающиеся достижения.

Модель Манро Бергдорф на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

Томми Хилфигеру вручили награду за выдающиеся достижения.Модель Манро Бергдорф на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
4/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Томми Хилфигеру вручили награду за выдающиеся достижения.

Модель Манро Бергдорф на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Также на церемонии почтили память Вирджила Абло, внезапно ушедшего из жизни накануне

Ирис Лоу позирует на красной дорожке на церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

Также на церемонии почтили память Вирджила Абло, внезапно ушедшего из жизни наканунеИрис Лоу позирует на красной дорожке на церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
5/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Также на церемонии почтили память Вирджила Абло, внезапно ушедшего из жизни накануне

Ирис Лоу позирует на красной дорожке на церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Как и полагается на фэшн-ивенте, гости старались удивить собравшихся своими луками.

Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне

Как и полагается на фэшн-ивенте, гости старались удивить собравшихся своими луками.Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
6/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Как и полагается на фэшн-ивенте, гости старались удивить собравшихся своими луками.

Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Танцовщица Эддисон Рэй на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

Танцовщица Эддисон Рэй на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
7/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Танцовщица Эддисон Рэй на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Среди гостей премии были Палома Эльсессер, Джиллиан Андерсон, Кристен Макменами, Приянка Чопра и многие другие звезды моды, музыки и кино.

Приянка Чопра облачилась в цветочный кэтсьют Richard Quinn с накидкой

Среди гостей премии были Палома Эльсессер, Джиллиан Андерсон, Кристен Макменами, Приянка Чопра и многие другие звезды моды, музыки и кино.Приянка Чопра облачилась в цветочный кэтсьют Richard Quinn с накидкой - Sputnik Грузия
8/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Среди гостей премии были Палома Эльсессер, Джиллиан Андерсон, Кристен Макменами, Приянка Чопра и многие другие звезды моды, музыки и кино.

Приянка Чопра облачилась в цветочный кэтсьют Richard Quinn с накидкой

© AP Photo / Joel C Ryan

Синди Бруна позирует фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Fashion Awards в Лондоне

Синди Бруна позирует фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Fashion Awards в Лондоне - Sputnik Грузия
9/14
© AP Photo / Joel C Ryan

Синди Бруна позирует фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Fashion Awards в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Модель Адриана Лима позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне

Модель Адриана Лима позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
10/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель Адриана Лима позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

На красной дорожке можно было увидеть и немало классических луков.

Деми Мур появилась в кутюрном платье Fendi из осенне-зимней коллекции. Длину миди, отсутствие вырезов и разрезов с лихвой компенсировал трехметровый черный шлейф


На красной дорожке можно было увидеть и немало классических луков.Деми Мур появилась в кутюрном платье Fendi из осенне-зимней коллекции. Длину миди, отсутствие вырезов и разрезов с лихвой компенсировал трехметровый черный шлейф - Sputnik Грузия
11/14
© REUTERS / Henry Nicholls

На красной дорожке можно было увидеть и немало классических луков.

Деми Мур появилась в кутюрном платье Fendi из осенне-зимней коллекции. Длину миди, отсутствие вырезов и разрезов с лихвой компенсировал трехметровый черный шлейф


© REUTERS / Henry Nicholls

Хотя многие селебрити отдали предпочтение вызывающим и ярким нарядам.

Актриса и модель Индия Мур на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

Хотя многие селебрити отдали предпочтение вызывающим и ярким нарядам.Актриса и модель Индия Мур на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
12/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Хотя многие селебрити отдали предпочтение вызывающим и ярким нарядам.

Актриса и модель Индия Мур на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

За все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, которое прошло при поддержке TikTok

Британская актриса Ханна Джон-Кэймен на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

За все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, которое прошло при поддержке TikTokБританская актриса Ханна Джон-Кэймен на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
13/14
© REUTERS / Henry Nicholls

За все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, которое прошло при поддержке TikTok

Британская актриса Ханна Джон-Кэймен на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

© REUTERS / Henry Nicholls

Модель Винни Харлоу на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

Модель Винни Харлоу на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне - Sputnik Грузия
14/14
© REUTERS / Henry Nicholls

Модель Винни Харлоу на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне

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