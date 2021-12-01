https://sputnik-georgia.ru/20211201/fakturnye-obrazy-selebriti-zvezdy-na-krasnoy-dorozhke-fashion-awards-2021-v-londone-262501384.html

Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне

Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне

Самое долгожданное модное мероприятие "прогремело" в Лондоне. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония награждения The Fashion Awards-2021 в... 01.12.2021, Sputnik Грузия

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Пожалуй, за все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, поэтому гостьи премии старались выглядеть как никогда эффектно.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Это мероприятие собрало множество влиятельных персон из индустрии моды, а также моделей и других знаменитостей, которые с удовольствием демонстрировали на красной дорожке свои праздничные наряды.Многие селебрити отдали предпочтение вызывающим или ярким нарядам, хотя на красной дорожке можно было увидеть и немало классических луков.The Fashion Awards называют "британским ответом" американскому Met Gala – одному из известнейших модных событий в мире.

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2021

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фотоленты, мультимедиа, мода, стиль, новости в фотографиях, шоу-бизнес, фото