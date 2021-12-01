Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне
В понедельник, 29 ноября, в лондонском Альберт-холле прошла церемония вручения премии The Fashion Awards, вернувшаяся после годичного перерыва.
Модель Джордан Данн на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
В понедельник, 29 ноября, в лондонском Альберт-холле прошла церемония вручения премии The Fashion Awards, вернувшаяся после годичного перерыва.
Модель Джордан Данн на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Британский модный совет по традиции наградил крупных фигур модной индустрии
Актер Билли Портер на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Британский модный совет по традиции наградил крупных фигур модной индустрии
Актер Билли Портер на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Дизайнером года стал Ким Джонс, специальный приз Изабеллы Блоу получил стилист Иб Камара, а приз для молодых талантов забрала Ненси Дояка
Дизайнер Чарльз Джефри на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Дизайнером года стал Ким Джонс, специальный приз Изабеллы Блоу получил стилист Иб Камара, а приз для молодых талантов забрала Ненси Дояка
Дизайнер Чарльз Джефри на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Томми Хилфигеру вручили награду за выдающиеся достижения.
Модель Манро Бергдорф на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Томми Хилфигеру вручили награду за выдающиеся достижения.
Модель Манро Бергдорф на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Также на церемонии почтили память Вирджила Абло, внезапно ушедшего из жизни накануне
Ирис Лоу позирует на красной дорожке на церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Также на церемонии почтили память Вирджила Абло, внезапно ушедшего из жизни накануне
Ирис Лоу позирует на красной дорожке на церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Как и полагается на фэшн-ивенте, гости старались удивить собравшихся своими луками.
Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Как и полагается на фэшн-ивенте, гости старались удивить собравшихся своими луками.
Габриэль Юнион позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Танцовщица Эддисон Рэй на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Танцовщица Эддисон Рэй на церемонии вручения Fashion Awards 2021 в Лондоне
Среди гостей премии были Палома Эльсессер, Джиллиан Андерсон, Кристен Макменами, Приянка Чопра и многие другие звезды моды, музыки и кино.
Приянка Чопра облачилась в цветочный кэтсьют Richard Quinn с накидкой
Среди гостей премии были Палома Эльсессер, Джиллиан Андерсон, Кристен Макменами, Приянка Чопра и многие другие звезды моды, музыки и кино.
Приянка Чопра облачилась в цветочный кэтсьют Richard Quinn с накидкой
Синди Бруна позирует фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Fashion Awards в Лондоне
Синди Бруна позирует фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Fashion Awards в Лондоне
Модель Адриана Лима позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Модель Адриана Лима позирует на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2021 в Лондоне
На красной дорожке можно было увидеть и немало классических луков.
Деми Мур появилась в кутюрном платье Fendi из осенне-зимней коллекции. Длину миди, отсутствие вырезов и разрезов с лихвой компенсировал трехметровый черный шлейф
Хотя многие селебрити отдали предпочтение вызывающим и ярким нарядам.
Актриса и модель Индия Мур на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Хотя многие селебрити отдали предпочтение вызывающим и ярким нарядам.
Актриса и модель Индия Мур на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне
За все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, которое прошло при поддержке TikTok
Британская актриса Ханна Джон-Кэймен на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне
За все время пандемии это самое масштабное фэшн-мероприятие, которое прошло при поддержке TikTok
Британская актриса Ханна Джон-Кэймен на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Модель Винни Харлоу на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне
Модель Винни Харлоу на красной дорожке церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Лондоне