https://sputnik-georgia.ru/20211201/goroskop-na-segodnya-2-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262493719.html

Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 2 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу, найти спутника жизни, а кого ждет сложный день, полный проблем

2021-12-01T09:52+0400

2021-12-01T09:52+0400

2021-12-01T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 2 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Интуиция Овнов 2 декабря поможет принять им важные решения. Настрой представителей этого знака прекрасный, вы готовы сворачивать горы. Однако в первой половине дня ожидается пару поводов для огорчения. Но не торопитесь расстраиваться, вопросы будут незначительными, вы с ними быстро расправитесь.Тельцам 2 декабря все важные дела лучше решить в первой половине дня, так как в этот период добиться успеха будет легче. Вы получите хорошие и дельные советы от близких, стоит к ним прислушаться. Вечер гораздо больше подходит для спокойного отдыха, чтобы восстановить силы.Близнецам 2 декабря фортуна явно улыбнется и будет на вашей стороне. Вы легко справитесь с решением сложных задач. Но не забывайтесь, стоит быть внимательными при заполнении важных документов. Причиной плохого настроения может стать усталость, выспитесь хорошенько и отдохните. Возможны перемены в личной жизни.У Раков 2 декабря, как и в целом начало месяца довольное бурное. Приходится принимать ответственные решения и даже рисковать. Если силы останутся, можно заняться творчеством, искусством и укреплением здоровья, что пойдет на пользу. Несмотря на то, что финансовое состояние оставляет желать лучше, в долг крупные суммы не берите.У Львов 2 декабря появится возможность улучшить взаимоотношения со сослуживцами. Удастся организовать общественное мероприятие, все благодаря вашей силе убеждения. Отношения с партнером будут проверяться на прочность, а планы на ближайшее время потребуют пересмотра.Девам 2 декабря грозят недоразумения на службе. Стоит быть особенно бдительными и не принимать никаких скорых решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. В данный период лучше отказаться от смены деятельности или работы, это не увенчается успехом.Весы 2 декабря достигнут удовлетворительного уровня в отношении финансов. Вы в хорошей форме, полны сил, потому можете достичь большего успеха, хоть и сомневаетесь в себе. День подходит для начала новых проектов. В личной жизни вам откроются новые горизонты, особенно если вы пережили разрыв отношений.У Скорпионов 2 декабря накопилось столько дел и планов на будущее, что отдых и развлечения откладывать не стоит. Лучше распределите все – как отдых, так и работу, чтобы не "перегореть". Несмотря на большое желание, от бытовых дел отделаться не получится. Со второй половинкой будьте внимательнее, иначе в искренность ваших чувств верить перестанут.У Стрельцов 2 декабря может наметиться переезд, и несмотря на то, что вы можете выступать против него, вскоре вы измените свое мнение. Стрельцам рекомендовано много трудиться, труд пойдет вам на пользу. Не исключены крупные траты. Меньше распространяйтесь о личных проблемах в кругу друзей.Козерогов 2 декабря ждет приятный день, можно смело браться за новые проекты. Этот период будет для вас благоприятным. Можно также делать покупки и кратковременные инвестиции. Возможны разногласия с партнером в личной жизни. Однако эти проблемы временные.Водолеям 2 декабря не стоит доверять людям, которые вас уже предавали и подвели в прошлом. Не самый лучший период для того, чтобы решать важные дела, проводить финансовые операции.У Рыб 2 декабря ожидается день преодоления сомнений и установления равновесия во многих вопросах. Возможно, представители знака Рыб почувствуют неудовлетворение от работы, но не торопитесь с уходом. Расставаться с работой пока не стоит, ведь это повлияет на ваше финансовое положение.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака