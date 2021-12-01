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Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023
Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023
Спортсменки из Ирландии разгромили грузинских соперниц со счетом 11:0 01.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила на выезде Ирландии 0:11 в отборочном матче ЧМ-2023.Говорить о подавляющем преимуществе хозяек не приходится – счет свидетельствует сам за себя. В первом тайме ирландки забили четыре гола, а после перерыва в воротах Теоны Сухашвили побывало еще семь мячей. Хет-трик на свой счет записала Денис О'Салливан, а дублем отметилась Кейти Маккейб.Стоит также отметить, что с 69 минуты сборная Грузии играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля была удалена Маико Бебия.Для подопечных Георгия Чхаидзе это уже четвертое поражение подряд в отборочном цикле ЧМ-2023. Ранее грузинские футболистки уступили Финляндии (0:3), Швеции (0:4) и Словакии (0:2). Вполне логично, что с такими показателями сборная Грузии занимает последнее место в группе "А".Женская сборная Грузии – одна из четырех команд отборочного цикла, вместе с Арменией, Молдовой и Эстонией, кто не забил еще ни одного гола.Следующий квалификационный матч ЧМ-2023 грузинские футболистки проведут 7 апреля в Тбилиси против Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, ирландия

Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023

11:16 01.12.2021
© FB / Georgian Football Federation Женская сборная Грузии по футболу
 Женская сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© FB / Georgian Football Federation
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Спортсменки из Ирландии разгромили грузинских соперниц со счетом 11:0
ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила на выезде Ирландии 0:11 в отборочном матче ЧМ-2023.
Говорить о подавляющем преимуществе хозяек не приходится – счет свидетельствует сам за себя. В первом тайме ирландки забили четыре гола, а после перерыва в воротах Теоны Сухашвили побывало еще семь мячей. Хет-трик на свой счет записала Денис О'Салливан, а дублем отметилась Кейти Маккейб.
Стоит также отметить, что с 69 минуты сборная Грузии играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля была удалена Маико Бебия.
© photo: Georgian Football Federation / FBЖенская сборная Грузии по футболу
Женская сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Женская сборная Грузии по футболу
© photo: Georgian Football Federation / FB
Для подопечных Георгия Чхаидзе это уже четвертое поражение подряд в отборочном цикле ЧМ-2023. Ранее грузинские футболистки уступили Финляндии (0:3), Швеции (0:4) и Словакии (0:2). Вполне логично, что с такими показателями сборная Грузии занимает последнее место в группе "А".
Женская сборная Грузии – одна из четырех команд отборочного цикла, вместе с Арменией, Молдовой и Эстонией, кто не забил еще ни одного гола.
Следующий квалификационный матч ЧМ-2023 грузинские футболистки проведут 7 апреля в Тбилиси против Швеции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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