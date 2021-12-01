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Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023

Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023

Спортсменки из Ирландии разгромили грузинских соперниц со счетом 11:0 01.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила на выезде Ирландии 0:11 в отборочном матче ЧМ-2023.Говорить о подавляющем преимуществе хозяек не приходится – счет свидетельствует сам за себя. В первом тайме ирландки забили четыре гола, а после перерыва в воротах Теоны Сухашвили побывало еще семь мячей. Хет-трик на свой счет записала Денис О'Салливан, а дублем отметилась Кейти Маккейб.Стоит также отметить, что с 69 минуты сборная Грузии играла в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля была удалена Маико Бебия.Для подопечных Георгия Чхаидзе это уже четвертое поражение подряд в отборочном цикле ЧМ-2023. Ранее грузинские футболистки уступили Финляндии (0:3), Швеции (0:4) и Словакии (0:2). Вполне логично, что с такими показателями сборная Грузии занимает последнее место в группе "А".Женская сборная Грузии – одна из четырех команд отборочного цикла, вместе с Арменией, Молдовой и Эстонией, кто не забил еще ни одного гола.Следующий квалификационный матч ЧМ-2023 грузинские футболистки проведут 7 апреля в Тбилиси против Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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