https://sputnik-georgia.ru/20211201/gruziya-obzhaluet-reshenie-stokgolmskogo-suda-v-polzu-inter-rao-262515807.html

Грузия обжаловала решение Стокгольмского суда в пользу "Интер РАО"

Грузия обжаловала решение Стокгольмского суда в пользу "Интер РАО"

Грузия должна выплатить 80,5 миллиона долларов российскому "Интер РАО" 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T15:19+0400

2021-12-01T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Правительство обжаловало решение Стокгольмского арбитражного суда от 19 апреля, обязавшего Грузию выплатить дочерним компаниям российского энергохолдинга "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов, говорится в заявлении Минюста Грузии.Иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС – "Храми-1", "Храми-2" и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.По версии российского энергохолдинга, речь идет о нарушении Грузией обязательств соблюдать справедливое и равное обращение с инвестициями согласно договору страны с Нидерландами о стимулировании и взаимной защите инвестиций. В частности, спор касался отказа грузинских властей повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари в 2014 году."Государство и сейчас считает, что в 2014 году тарифы были определены правильно и поэтому решение арбитража обжаловано в Стокгольмском суде как необоснованное", – отметил Минюст Грузии. Там же отмечено, что вне зависимости от того, чем завершится тяжба, потребительские тарифы на газ в Грузии не изменятся.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, компания "интер рао", теласи, суд