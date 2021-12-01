https://sputnik-georgia.ru/20211201/lukashenko-gotov-razmestit-v-belarusi-rossiyskoe-yadernoe-oruzhie---video-262521750.html

Лукашенко готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие - видео

Лукашенко готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие - видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что готов разместить в Беларуси российское ядерное... 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T17:32+0400

2021-12-01T17:32+0400

2021-12-01T17:32+0400

россия

видео

владимир путин

мультимедиа

беларусь

александр лукашенко

дмитрий киселев

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Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить в Беларуси ядерное оружие, в случае если НАТО и США разместят аналогичные системы в Польше. По словам Лукашенко, вся инфраструктура в Беларуси для этого готова.

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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, видео, дмитрий киселев