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Лукашенко готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие - видео
Лукашенко готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие - видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что готов разместить в Беларуси российское ядерное... 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T17:32+0400
2021-12-01T17:32+0400
2021-12-01T17:32+0400
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Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить в Беларуси ядерное оружие, в случае если НАТО и США разместят аналогичные системы в Польше. По словам Лукашенко, вся инфраструктура в Беларуси для этого готова.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, беларусь, александр лукашенко, видео, дмитрий киселев
Лукашенко готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие - видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что готов разместить в Беларуси российское ядерное оружие
Александр Лукашенко заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить в Беларуси ядерное оружие, в случае если НАТО и США разместят аналогичные системы в Польше. По словам Лукашенко, вся инфраструктура в Беларуси для этого готова.