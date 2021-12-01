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Москва – лидер среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19
Москва – лидер среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19
Москва занимает третье место, уступая лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско. Город опередил Лондон и Барселону
2021-12-01T14:18+0400
2021-12-01T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Российская столица названа первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, содействующих в формировании устойчивости коронавирусу. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink.В рейтинге Москва опередила Лондон и Барселону. В мире же столица РФ занимает третье место, уступая лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско. Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса, отмечено на официальном сайте мэра Москвы."Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований, – сказано на портале. – Еще одно инновационное решение – облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты".Высокому рейтингу также способствовали технологии, помогающие адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Кроме того, специалисты StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику."Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В этом году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса", – говорится на сайте.Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, москва, новости из россии, коронавирус covid-19

Москва – лидер среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19

14:18 01.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina / Перейти в фотобанкВиды Москвы. Архивное фото
Виды Москвы. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Evgenia Novozhenina
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Москва занимает третье место, уступая лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Российская столица названа первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, содействующих в формировании устойчивости коронавирусу. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
В рейтинге Москва опередила Лондон и Барселону. В мире же столица РФ занимает третье место, уступая лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско.
Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса, отмечено на официальном сайте мэра Москвы.
"Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более трех миллионов исследований, – сказано на портале. – Еще одно инновационное решение – облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты".
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Высокому рейтингу также способствовали технологии, помогающие адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Кроме того, специалисты StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.
"Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В этом году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса", – говорится на сайте.
Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более тысячи решений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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