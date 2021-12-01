Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211201/neradivykh-khozyaev-domashnikh-pitomtsev-v-gruzii-budut-shtrafovat-262525376.html
Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать
Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать
В Грузии принимается еще один закон, защищающий животных 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T19:48+0400
2021-12-01T19:53+0400
новости
грузия
парламент грузии
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/23/247522392_0:92:3001:1780_1920x0_80_0_0_48285272d8c8707de43aa21ccd84bc64.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым владельцев домашних животных, выкидывающих своего питомца на улицу, будут штрафовать.Согласно законопроекту, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео&gt;&gt;В случае повторного отказа от животных штраф удваивается."Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.По данным службы мониторинга животных мэрии Тбилиси, только в столице насчитывается около 43 тысяч бродячих собак, а число кошек неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/23/247522392_252:0:2747:1871_1920x0_80_0_0_d4fb90cad712c4362cccfcff08d07abd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, парламент грузии, животные

Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать

19:48 01.12.2021 (обновлено: 19:53 01.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliБродячая бездомная собака
Бродячая бездомная собака - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
В Грузии принимается еще один закон, защищающий животных
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым владельцев домашних животных, выкидывающих своего питомца на улицу, будут штрафовать.
Согласно законопроекту, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).
В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео>>
В случае повторного отказа от животных штраф удваивается.
"Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.
По данным службы мониторинга животных мэрии Тбилиси, только в столице насчитывается около 43 тысяч бродячих собак, а число кошек неизвестно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:01ЦСКА – "Панатинаикос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
19:48Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать
19:11Полиция задержала еще трех участников акции протеста в поддержку Саакашвили
18:52В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса уже более 1 млн человек
18:39Вопреки всему: парламент Грузии назначил судей Верховного суда
18:22Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии
18:07В Грузии ужесточили наказания за наркопреступления
18:07В Грузии допустимый интервал в случае бустер-доз может быть сокращен
16:57Новые штрафы для курильщиков в Грузии - комитеты парламента приняли поправки
16:38Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали и отпустили из зала суда
16:21Концепция "зеленого паспорта" в Грузии может быть пересмотрена
15:48Суперкубок Европы: грузинский "Черный лев" готовится к матчу против российской команды
15:35Американский суд приостановил обязательную вакцинацию медиков по всей стране
15:19Грузия обжаловала решение Стокгольмского суда в пользу "Интер РАО"
15:04В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео
14:49В регионах Грузии подорожал газ
14:35Страны ВОЗ начнут переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями
14:33Массовая облава в Тбилиси: за наркопреступления задержаны 12 человек
14:18Москва – лидер среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19
13:46Ситуация с коронавирусом в Грузии остается тревожной: новая статистика