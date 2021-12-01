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Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать
Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать
В Грузии принимается еще один закон, защищающий животных 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T19:48+0400
2021-12-01T19:48+0400
2021-12-01T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым владельцев домашних животных, выкидывающих своего питомца на улицу, будут штрафовать.Согласно законопроекту, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео>>В случае повторного отказа от животных штраф удваивается."Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.По данным службы мониторинга животных мэрии Тбилиси, только в столице насчитывается около 43 тысяч бродячих собак, а число кошек неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии, животные
Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать
19:48 01.12.2021 (обновлено: 19:53 01.12.2021)
В Грузии принимается еще один закон, защищающий животных
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым владельцев домашних животных, выкидывающих своего питомца на улицу, будут штрафовать.
Согласно законопроекту, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).
В случае повторного отказа от животных штраф удваивается.
"Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.
По данным службы мониторинга животных мэрии Тбилиси, только в столице насчитывается около 43 тысяч бродячих собак, а число кошек неизвестно.
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