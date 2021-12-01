https://sputnik-georgia.ru/20211201/neradivykh-khozyaev-domashnikh-pitomtsev-v-gruzii-budut-shtrafovat-262525376.html

Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать

Нерадивых хозяев домашних питомцев в Грузии будут штрафовать

В Грузии принимается еще один закон, защищающий животных 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T19:48+0400

2021-12-01T19:48+0400

2021-12-01T19:53+0400

новости

грузия

парламент грузии

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/23/247522392_0:92:3001:1780_1920x0_80_0_0_48285272d8c8707de43aa21ccd84bc64.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым владельцев домашних животных, выкидывающих своего питомца на улицу, будут штрафовать.Согласно законопроекту, за брошенных на произвол судьбы домашних животных, хозяева, на которых зарегистрировано животное, будут оштрафованы на 500 лари (почти 160 долларов), а юридические лица – на 1 500 лари (почти 475 долларов).В Тбилиси дарили собак: как в Грузии отметили День защиты бродячих животных - видео>>В случае повторного отказа от животных штраф удваивается."Одним из важных факторов увеличения числа бездомных и беспризорных животных (собак и кошек) является то, что хозяева выбрасывают животных на улицу. В последнее время участились случаи, когда владельцы, которые несут ответственность за животных, бросают, а превентивного механизма против этого не существует", – говорится в сопроводительном письме к законопроекту.По данным службы мониторинга животных мэрии Тбилиси, только в столице насчитывается около 43 тысяч бродячих собак, а число кошек неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, животные