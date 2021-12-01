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По последним данным, в Грузии 2 тысячи детей остаются вне школы
По последним данным, в Грузии 2 тысячи детей остаются вне школы
Минобразования Грузии разработало целую систему возвращения детей, оставшихся вне школы, в систему образования 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T23:59+0400
2021-12-01T23:59+0400
новости
грузия
образование
школа
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. В Грузии 2 тысячи детей не посещают школы, об этом заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в среду в парламенте.В начале 2021 года в системе образования Грузии в тесном сотрудничестве с разными ведомствами была создана государственная программа идентификации подростков, оставшихся вне школы.Подростков, оставшихся вне школы, стало меньше в Грузии&gt;&gt;Он подчеркнул, что Минобразования продолжает работать над возвращением детей в школы и придает этому вопросу большое значение.Минобразования Грузии при поддержке UNICEF и правительства Болгарии уже разработало специальный учебный план для детей, которые остались без образования.Кроме того ведомство планирует внедрить рассмотрение индивидуальных случаев с родителями, опекунами или законными представителями идентифицированных подростков, оставшихся вне системы образования. Такие дети будут включены в формальное образование или же им будут предложены специальные образовательные сервисы.В марте этого года были опубликованы первичные результаты работы ведомства в этом направлении и выявлены 10 404 подростка в возрасте 6 - 16 лет (1,7% населения Грузии соответствующего возраста), которые не имели образовательную историю и не числились в базе данных информационной системы образования. На следующем этапе этот показатель сократился до 9 200 подростков.В Минобразования отмечают, что до этого в стране не существовало полных данных о детях, оставшихся без образования, как не существовал и план или механизм их возвращения в образовательную среду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, образование, школа

По последним данным, в Грузии 2 тысячи детей остаются вне школы

23:59 01.12.2021
© Sputnik / Alexander KhrolenkoКабульские мальчишки
Кабульские мальчишки - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Alexander Khrolenko
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Минобразования Грузии разработало целую систему возвращения детей, оставшихся вне школы, в систему образования
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. В Грузии 2 тысячи детей не посещают школы, об этом заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в среду в парламенте.
В начале 2021 года в системе образования Грузии в тесном сотрудничестве с разными ведомствами была создана государственная программа идентификации подростков, оставшихся вне школы.
Подростков, оставшихся вне школы, стало меньше в Грузии>>

"Мы смогли идентифицировать детей, которые не посещали школу по разным причинам, и внедрили механизм их возвращения в школы. В итоге, число таких детей сократилось с 10 тысяч до 2 тысяч", - сказал Чхенкели.

Он подчеркнул, что Минобразования продолжает работать над возвращением детей в школы и придает этому вопросу большое значение.
Минобразования Грузии при поддержке UNICEF и правительства Болгарии уже разработало специальный учебный план для детей, которые остались без образования.
Кроме того ведомство планирует внедрить рассмотрение индивидуальных случаев с родителями, опекунами или законными представителями идентифицированных подростков, оставшихся вне системы образования. Такие дети будут включены в формальное образование или же им будут предложены специальные образовательные сервисы.
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В марте этого года были опубликованы первичные результаты работы ведомства в этом направлении и выявлены 10 404 подростка в возрасте 6 - 16 лет (1,7% населения Грузии соответствующего возраста), которые не имели образовательную историю и не числились в базе данных информационной системы образования. На следующем этапе этот показатель сократился до 9 200 подростков.
В Минобразования отмечают, что до этого в стране не существовало полных данных о детях, оставшихся без образования, как не существовал и план или механизм их возвращения в образовательную среду.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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