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По последним данным, в Грузии 2 тысячи детей остаются вне школы

По последним данным, в Грузии 2 тысячи детей остаются вне школы

Минобразования Грузии разработало целую систему возвращения детей, оставшихся вне школы, в систему образования 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T23:59+0400

2021-12-01T23:59+0400

2021-12-01T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. В Грузии 2 тысячи детей не посещают школы, об этом заявил министр образования Михаил Чхенкели, выступая в среду в парламенте.В начале 2021 года в системе образования Грузии в тесном сотрудничестве с разными ведомствами была создана государственная программа идентификации подростков, оставшихся вне школы.Подростков, оставшихся вне школы, стало меньше в Грузии>>Он подчеркнул, что Минобразования продолжает работать над возвращением детей в школы и придает этому вопросу большое значение.Минобразования Грузии при поддержке UNICEF и правительства Болгарии уже разработало специальный учебный план для детей, которые остались без образования.Кроме того ведомство планирует внедрить рассмотрение индивидуальных случаев с родителями, опекунами или законными представителями идентифицированных подростков, оставшихся вне системы образования. Такие дети будут включены в формальное образование или же им будут предложены специальные образовательные сервисы.В марте этого года были опубликованы первичные результаты работы ведомства в этом направлении и выявлены 10 404 подростка в возрасте 6 - 16 лет (1,7% населения Грузии соответствующего возраста), которые не имели образовательную историю и не числились в базе данных информационной системы образования. На следующем этапе этот показатель сократился до 9 200 подростков.В Минобразования отмечают, что до этого в стране не существовало полных данных о детях, оставшихся без образования, как не существовал и план или механизм их возвращения в образовательную среду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210416/V-Gruzii-interesy-shkolnikov-budut-zaschischat-po-novomu--251486192.html

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