https://sputnik-georgia.ru/20211201/putin-nato-vynudila-rossiyu-razrabotat-giperzvukovoe-oruzhie---video-262521435.html

Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео

Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео

Россия вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО. Об этом заявил Владимир Путин во время форума "Россия зовёт" 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T17:24+0400

2021-12-01T17:24+0400

2021-12-01T17:24+0400

россия

в мире

видео

нато

владимир путин

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262521122_0:88:3092:1827_1920x0_80_0_0_081a08463eeaad003c1e2960dd1e3357.jpg

В 1990-е – начале 2000-х годов отношения с Западом были практически безоблачными, подчеркнул российский президент, выступая на форуме. Что же изменилось? И где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами? Смотрите ответы на эти вопросы в видеофрагменте выступления Владимира Путина.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, видео, нато, владимир путин, мультимедиа, видео