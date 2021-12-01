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Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео
Россия вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО. Об этом заявил Владимир Путин во время форума "Россия зовёт" 01.12.2021, Sputnik Грузия
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В 1990-е – начале 2000-х годов отношения с Западом были практически безоблачными, подчеркнул российский президент, выступая на форуме. Что же изменилось? И где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами? Смотрите ответы на эти вопросы в видеофрагменте выступления Владимира Путина.
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россия, в мире, видео, нато, владимир путин, мультимедиа, видео

Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео

17:24 01.12.2021
© video: Sputnik
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Россия вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО. Об этом заявил Владимир Путин во время форума "Россия зовёт"
В 1990-е – начале 2000-х годов отношения с Западом были практически безоблачными, подчеркнул российский президент, выступая на форуме. Что же изменилось? И где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами? Смотрите ответы на эти вопросы в видеофрагменте выступления Владимира Путина.
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