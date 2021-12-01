https://sputnik-georgia.ru/20211201/putin-nato-vynudila-rossiyu-razrabotat-giperzvukovoe-oruzhie---video-262521435.html
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео
Россия вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО. Об этом заявил Владимир Путин во время форума "Россия зовёт" 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T17:24+0400
2021-12-01T17:24+0400
2021-12-01T17:24+0400
россия
в мире
видео
нато
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262521122_0:88:3092:1827_1920x0_80_0_0_081a08463eeaad003c1e2960dd1e3357.jpg
В 1990-е – начале 2000-х годов отношения с Западом были практически безоблачными, подчеркнул российский президент, выступая на форуме. Что же изменилось? И где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами? Смотрите ответы на эти вопросы в видеофрагменте выступления Владимира Путина.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262521122_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_ab16e6bf0ae11d5a77bbe38d11d4f792.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, видео, нато, владимир путин, мультимедиа, видео
Путин: НАТО вынудила Россию разработать гиперзвуковое оружие - видео
Россия вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО. Об этом заявил Владимир Путин во время форума "Россия зовёт"
В 1990-е – начале 2000-х годов отношения с Западом были практически безоблачными, подчеркнул российский президент, выступая на форуме. Что же изменилось? И где теперь проходят "красные линии" во взаимодействии между странами? Смотрите ответы на эти вопросы в видеофрагменте выступления Владимира Путина.