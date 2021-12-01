https://sputnik-georgia.ru/20211201/putin-ya-imeyu-pravo-izbiratsya-na-novyy-srok---video-262520869.html

Путин: Я имею право избираться на новый срок - видео

Путин: Я имею право избираться на новый срок - видео

Президент РФ Владимир Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Подробнее о том, что заявил российский... 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T17:15+0400

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россия

видео

владимир путин

мультимедиа

выборы

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Своим комментарием российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. "Моё переизбрание — не цель России", - отметил он. А чего же Путину хотелось бы для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотрите в видеофрагменте Sputnik на русском c форума "Россия зовёт!"

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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