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Путин: Я имею право избираться на новый срок - видео
Путин: Я имею право избираться на новый срок - видео
Президент РФ Владимир Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Подробнее о том, что заявил российский... 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T17:15+0400
2021-12-01T17:15+0400
2021-12-01T17:20+0400
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Своим комментарием российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. "Моё переизбрание — не цель России", - отметил он. А чего же Путину хотелось бы для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотрите в видеофрагменте Sputnik на русском c форума "Россия зовёт!"
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, выборы, видео
Путин: Я имею право избираться на новый срок - видео
17:15 01.12.2021 (обновлено: 17:20 01.12.2021)
Президент РФ Владимир Путин сказал, что имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, будет ли это делать. Подробнее о том, что заявил российский лидер - смотрите в видео
Своим комментарием российский президент ответил на вопрос о планах на 2024 год. "Моё переизбрание — не цель России", - отметил он. А чего же Путину хотелось бы для страны в будущем? Ответ на этот вопрос смотрите в видеофрагменте Sputnik на русском
c форума "Россия зовёт!"